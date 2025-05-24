Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο επί σειρά ετών βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας με το ΠΑΣΟΚ, Χρήστος Ροκόφυλλος.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο γιος του Κωνσταντίνος, γράφοντας σε ανάρτησή του «έφυγε σήμερα ήρεμα, αφού έζησε μία πλήρη, ενδιαφέρουσα και δημιουργική ζωή, πάντα με αξιοπρέπεια. Γεια σου μπαμπά, καλό ταξίδι».

Ο Χρήστος Ροκόφυλλος είχε γεννηθεί στις 19/11/1931, στην Αμφιλοχία, ήταν έγγαμος με την Έλσα Αγαθονίκου, με την οποία είχε έναν γιό και μία κόρη.

Είχε αποφοιτήσει από την Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθήνας και είχε Διδακτορικό Δίπλωμα Ανωτέρων Νομικών Σπουδών (DΕS) του Πανεπιστημίου Σορβόνης Παρισίων.

Μέλος του ΔΣ του Ομίλου ''Αλέξανδρος Παπαναστασίου'' από το 1965. Στις 22 Απριλίου 1967, μία ημέρα μετά την επιβολή της δικτατορίας των συνταγματαρχών, μαζί με τους Σ. Καράγιωργα, Κ. Σημίτη, Μ. Δελούκα και άλλους δημοκράτες ίδρυσαν την αντιστασιακή οργάνωση ''Δημοκρατική Αμυνα''.

Τον Οκτώβριο του 1967, συνελήφθη για πρώτη φορά από το καθεστώς της δικτατορίας και φυλακίστηκε στα υπόγεια της οδού Μπουμπουλίνας. Το 1969, τον Ιούλιο, συνελήφθη για δεύτερη φορά, κρατήθηκε τρεις μήνες σε αυστηρή απομόνωση και άλλους έξι μήνες μαζί με άλλους δημοκράτες για να οδηγηθεί στην πολύκροτη δίκη των 34, οπότε το στρατοδικείο τον καταδίκασε σε πέντε χρόνια φυλάκιση. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας υπήρξε συνήγορος υπεράσπισης σε πολλές δίκες αντιστασιακών.

Στις 31 Αυγούστου 1974, μετά την κατάρρευση της δικτατορίας, εξελέγη μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Δημοκρατικής Αμυνας, η οποία διαπραγματεύθηκε και συμφώνησε τη συγχώνευσή της με το ΠΑΣΟΚ.

Το 1975, διαγράφηκε για μικρό χρονικό διάστημα από το κόμμα. Το 1977, εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Το διάστημα από τον Οκτώβριο του 1981 έως το καλοκαίρι του 1982, διετέλεσε διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας.

Το καλοκαίρι του 1982, ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου τον τοποθέτησε πρεσβευτή της Ελλάδας στη Γαλλία όπου παρέμεινε έως το 1987, ενώ ταυτόχρονα ήταν πρεσβευτής της χώρας μας στο Βατικανό και στην ΟΥΝΕΣΚΟ.

Την περίοδο 1989-1993, υπήρξε μέλος της κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στις 24 Σεπτεμβρίου 1990, στο 2ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, εξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ διετέλεσε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος το διάστημα 1993-1994. Στις 17 Απριλίου 1994, στο 3ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, επανεξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ στις 8 Ιουλίου του ιδίου έτους, ανέλαβε για πρώτη φορά κυβερνητικό αξίωμα ως αναπληρωτής υπουργός Βιομηχανίας. Στις 30 Ιουνίου 1996, στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ εξελέγη εκ νέου μέλος της ΚΕ του Κινήματος. Το 1997, ανέλαβε επικεφαλής της ελληνικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ. Το Μάρτιο του 1999, στο 5ο συνέδριο του Κινήματος, επανεξελέγη μέλος της ΚΕ και τον Απρίλιο του ίδιου χρόνου, ορίστηκε γραμματέας του Τομέα Εξωτερικών και Αμυνας. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, ανέλαβε αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών μέχρι τον Απρίλιου του 2000. Στις 7 Οκτωβρίου του 2000, παραιτήθηκε από μέλος της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ, λόγω των σφοδρών αντιδράσεων και τη δημόσια αποδοκιμασία του πρωθυπουργού Κ. Σημίτη που προκάλεσε η επαγγελματική του συνάντηση με τους εκπροσώπους της εταιρίας Minoan Flying Dolphins μετά το πολύνεκρο ναυάγιο του πλοίου ''Εξπρές Σάμινα''.

Υπήρξε Αναπληρωτής υπουργός Βιομηχανίας 08/07/1994 15/09/1995 και Αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών 21/09/1999 13/04/2000.





