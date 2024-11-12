Το δικό της συλλυπητήριο μήνυμα έστειλε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, για τον θάνατο του Βαρδή Βαρδινογιάννη, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι σφράγισε ανεξίτηλα την οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας.

Αναλυτικά η δήλωση της κας Σακελλαροπούλου:

Οξύ επιχειρηματικό πνεύμα, δημοκρατική συνείδηση, κοινωνική ευαισθησία ήταν τα χαρακτηριστικά του Βαρδή Βαρδινογιάννη, τον οποίο αποχαιρετούμε σήμερα με θλίψη και σεβασμό. Πολυσχιδής και ακάματος, συνέβαλε τα μέγιστα στην ενδυνάμωση και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Ως αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού ενεπλάκη ενεργά στην αντίσταση κατά της δικτατορίας των συνταγματαρχών και μετά την αποστράτευσή του στήριξε με όλες του τις δυνάμεις τους αντιστασιακούς πρώην συναδέλφους του. Διατηρώντας ακατάλυτους τους δεσμούς του με την γενέτειρά του, την Κρήτη, δημιούργησε μία στιβαρή οικογένεια και μία δεύτερη, αποτελούμενη από τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις του, ενώ υποστήριξε και ενίσχυσε ολόθυμα το φιλανθρωπικό έργο της αγαπημένης του Μαριάννας. Με τον δυναμισμό, την διορατικότητα, την προσήλωσή του στον στόχο σφράγισε ανεξίτηλα την οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας μας. Εύχομαι από καρδιάς συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

