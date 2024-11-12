Βορίδης: Γόνιμη και παραγωγική η τηλεφωνική συζήτηση Μητσοτάκη - Τραμπ

Πολλά τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας που κάλυψε η συνέντευξη του υπουργού Επικρατείας Μάκη Βορίδη στο «Action24», ξεκίνησε όμως, από το εάν η αλαζονεία έχει εμφιλοχωρήσει στην κυβερνώσα παράταξη. «Δεν υπάρχει η παραμικρή αλαζονεία, οι πόρτες των υπουργών είναι ανοιχτές», ξεκαθάρισε εισαγωγικώς ο υπουργός Επικρατείας, με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι «παντού είναι οι βουλευτές και οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας, ακούν τον κόσμο, το παράπονό του, την κριτική του. Όχι απλώς δεν υπάρχει αλαζονεία, αλλά υπάρχει μια διαδραστικότητα και την βλέπετε στον πρωθυπουργό».

Εξ άλλου, με αφορμή και τη συζήτηση για τις αμερικανικές εκλογές, «η κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν έχει τις υπερβολές που βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ούτε θέτουμε ακραίες εκδοχές της woke ατζέντας». Αντιθέτως, συμπλήρωσε, «η κυβέρνηση κατ' επανάληψη έχει δηλώσει το σεβασμό της στο ρόλο της Εκκλησίας, έχει υποστηρίξει και υποστηρίζει σε πάρα πολλά πράγματα την Εκκλησία. Έχει βοηθήσει, έχει προωθήσει μια σειρά από ζητήματα που αναδεικνύουν την πολιτιστική ταυτότητα και κληρονομιά. Στα θέματα του πολιτισμού πρωτίστως αναδεικνύεται η ιστορικότητα και όχι με έναν αναθεωρητικό τρόπο», διεμήνυσε.

Ενώ διερωτήθηκε, «ξέρετε κάποιο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να έχει αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική από την Ελλάδα; Κάνουμε το μέγιστο δυνατό για να ελεγχθούν οι μεταναστευτικές ροές, δεν λέω ότι είναι μηδενικές», είπε ακόμη και αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στη Χίο, την Δευτέρα, εκεί όπου είδε «τα πλοία μας που δίνουν καθημερινά μάχη ανασχέσεως των μεταναστευτικών ροών», συνεχάρη, μάλιστα, τα πληρώματά τους. Διευκρίνισε, πάντως, ότι οι επιστροφές μεταναστών στις χώρες προέλευσης δεν εξαρτώνται μόνο από την ελληνική πλευρά. «Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πέσει πάνω για να πετύχει τέτοιες συμφωνίες», ζήτησε.

Όμως, κατά τον Μ. Βορίδη, «δεν γίνεται να συμβαίνουν και τα δύο: η Ευρώπη να μας κατηγορεί ότι είμαστε πάρα πολύ σκληροί στη μεταναστευτική πολιτική μας και στην Ελλάδα να λένε κάποιοι ότι έχουμε ανοίξει τα σύνορα και μπαίνει όποιος να ‘ναι. Ποιος έφτιαξε το φράχτη;», διερωτήθηκε εξ άλλου.

Κατά την άποψή του, «το "Δεξιά ή Κέντρο" πρέπει να φύγει από τη σημειολογία του και να πάμε στο περιεχόμενο. Αυτό έχει ένα νόημα, εξαγγελτικά, όταν είσαι στην αντιπολίτευση. Όταν είσαι στην κυβέρνηση, αυτό που έχει νόημα, είναι να δεις τις συγκεκριμένες πολιτικές», διευκρίνισε. 'Αλλωστε, προσέθεσε, «στη μεταναστευτική πολιτική μας τι περισσότερο θα είχε να προτείνει κάποιος; Εγώ λέω ότι έχουμε την αυστηρότερη, δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Στα ζητήματα εθνικής κυριαρχίας τι περισσότερο έχει να προτείνει κανείς από την ενδυνάμωση της αμυντικής θωράκισης;».

Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, παρατήρησε εν πρώτοις ότι «αφού το προηγούμενο διάστημα έγινε μια προσπάθεια από την Τουρκία να μας πιέσει και όλο αυτό κατέπεσε στο κενό, εσύρθη στο διάλογο, που ήταν θέση που είχαμε από την πρώτη στιγμή». Κατά δεύτερον, «ο ελληνοτουρκικός διάλογος εξελίσσεται εδώ και 1,5 χρόνο. Τι το κακό έχει πάθει η χώρα; Το καλό που έχει… πάθει, είναι ότι δεν έχει πια εναέριες παραβιάσεις, υπάρχει πολύ καλύτερη συνεννόηση από ό,τι στο παρελθόν, για το θέμα των μεταναστευτικών ροών, έχουμε ανοίξει τις βίζες και έχουμε συναλλαγματικό - οικονομικό όφελος στα νησιά». Επιπλέον, «η Τουρκία λέει διάφορα αλλά αυτά που έλεγε πάντοτε. Δεν τα λέει τώρα». Ενώ για την τελευταία τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή είπε πως «εστίασε το πρόβλημα στις θέσεις της τουρκικής πλευράς, όχι στις θέσεις της ελληνικής πλευράς».

Επί της ουσίας δε, του ελληνοτουρκικού διαλόγου, «έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει η παραμικρή μετακίνηση. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε κάτι διαφορετικό από ό,τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, από τις πάγιες θέσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων. Μετά την εξέλιξη αυτή του ελληνοτουρκικού διαλόγου δεν υπάρχει η παραμικρή παραχώρηση σε οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά τις ελληνικές θέσεις. Από την πολιτική που ακολουθείται, έχουμε μόνο οφέλη και είναι ξεκάθαρο προφανώς, ότι και στο μέλλον δεν πρόκειται να έχουμε καμία μετακίνηση», διαβεβαίωσε συμπερασματικά.

Για την εγχώρια πολιτική σκηνή αναγνώρισε ότι «τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αύξηση του ποσοστού των ψηφοφόρων που ψηφίζουν αυτά τα κόμματα» (σ.σ. δεξιότερα της ΝΔ). Όμως, συνέχισε, «έχει πολύ μεγάλη σημασία να αρχίσουμε να παρακολουθούμε τις θέσεις αυτών των κομμάτων, για να δούμε τι είναι αυτό που λένε. Είναι κάτι που μπορεί να εμπλουτίσει την πολιτική ζωή;».

Σύμφωνα με την προσέγγιση του υπουργού Επικρατείας, «όταν πηγαίνουμε στο τι να κάνουμε, θα δείτε ότι τα κόμματα αυτά παρουσιάζουν μηδενικές προτάσεις. Το ακούω προσεκτικά αυτό που λένε οι πολίτες, με την ψήφο τους αλλά και με την επαφή που έχουμε, αλλά πρέπει να μπούμε σε ένα διάλογο για να εξηγήσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση σε αυτήν την ατζέντα, σε αυτά τα θέματα, έχει τις πιο πατριωτικές, τις πιο εθνικές ευαισθησίες, που υπάρχουν σήμερα σε οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η συνέντευξη έκλεισε με αναφορά στην τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Τραμπ: «Ήταν μια καλή, γόνιμη και παραγωγική συζήτηση για μια σειρά από θέματα, τα οποία έδειξαν ότι ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει καλή γνώση των επιτυχιών της ελληνικής οικονομίας».

Ενώ για το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ, αυτό ήταν αναμενόμενο για τον Μ. Βορίδη. «Η ελληνική κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να σέβεται τις αποφάσεις του αμερικανικού λαού και να φροντίζει ότι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ θα παραμένουν στρατηγικές και ισχυρές», υπογράμμισε. Ερωτηθείς, τέλος, για τις δικές του προτιμήσεις, έδωσε την εξής απάντηση: «Εγώ είμαι με ό,τι είναι δεξιό, απλώς δεν ψηφίζω στις ΗΠΑ. Ψηφίζω πάντα δεξιά, οπότε δεν έχετε απορίες ως προς το τι είμαι και δεν είμαι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

