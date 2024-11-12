«Ο επίτιμος υποναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Βαρδής Βαρδινογιάννης, τίμησε τη στολή του Έλληνα Αξιωματικού σε δύσκολες στιγμές για τη χώρα». Αυτό αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε ανάρτηση στο "Χ" για τον θάνατο του Β. Βαρδινογιάννη.

«Ήταν σημαντικός οικονομικός παράγοντας της πατρίδας μας με πολυσχιδή δραστηριότητα. Διακρίθηκε μαζί με την αείμνηστη σύζυγό του Μαριάννα για τη μεγάλη προσφορά στην κοινωνία και τον συνάνθρωπο. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του» καταλήγει ο κ. Δένδιας.

