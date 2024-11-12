Νέα Αριστερά: «Η Αττική κινδυνεύει από τις πλημμύρες, η κυβέρνηση τα ρίχνει στο αττικόψαρο»

«Η κυβέρνηση που έχει απεντάξει αντιπλημμυρικά από το ταμείο ανάπτυξης βρίσκει νέες γελοίες δικαιολογίες: Αν στην επόμενη καταιγίδα πνιγεί η Αττική, την ευθύνη θα έχει το... αττικόψαρο», σχολιάζει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της, με αφορμή δηλώσεις του υφυπουργού Μεταφορών, Ν. Ταχιάου, ο οποίος «μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ υποστήριξε ότι τα αντιπλημμυρικά έργα έχουν καθυστερήσει επειδή το αττικόψαρο μπλοκάρει τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων».

«Θα ήταν για γέλια, αν δεν μιλούσαμε για την ασφάλεια δεκάδων χιλιάδων πολιτών. Τώρα είναι απλώς εξοργιστικό. Ο κ. Ταχιάος θα έπρεπε να γνωρίζει ότι η πενταετής καθυστέρηση στα αντιπλημμυρικά έργα του Φαλήρου, οι 4.500 τόνοι μπάζα στην υπόγεια κοίτη του Κηφισού και τα μπαζωμένα ή χτισμένα ρέματα δεν οφείλονται στο αττικόψαρο ούτε στον περιβαλλοντικό ακτιβισμό», τονίζει η Νέα Αριστερά. Καλεί τον υφυπουργό να μιλήσει για την πραγματική αιτία για την οποία η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έκοψε τη χρηματοδότηση. «Αντί να ψάχνουν ευθύνες σε ψάρια, ρακούν, γάτες ή άλλα ζώα, καλό ας φροντίσουν στην κυβέρνηση να εκπονήσουν και να προχωρήσουν άμεσα στην εφαρμογή της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αττικής που βρίσκεται ανοχύρωτη μπροστά στα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης καλοκαίρι και χειμώνα», προσθέτει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.