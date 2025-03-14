Της Δέσποινας Βλεπάκη

Τις τελευταίες ώρες έχουν δημοσιοποιηθεί δύο δημοσκοπήσεις στις οποίες το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να περνά στην τρίτη θέση με την Πλεύση Ελευθερίας να περνά μπροστά και να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στην προτίμηση των πολιτών.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Political η Νέα Δημοκρατία καταλαμβάνει το 25,8% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος και ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο 15,2%. Το ΠΑΣΟΚ καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 13,1%, η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 10%, το ΚΚΕ 9,6%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 5%.

Την ίδια ώρα και η δημοσκόπηση της Real Polls για το Protagon δείχνει ως δεύτερο κόμμα στην πρόθεση ψήφου επίσης το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου.Συγκεκριμένα, στο ερώτημα «τι θα ψηφίζατε αν είχαμε εκλογές την Κυριακή», η ΝΔ έρχεται πρώτη με 23,2% και η Πλεύση Ελευθερίας ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 12,6%. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται τρίτο με 10%, έχει χάσει 1,2%, τέταρτο το ΚΚΕ με 6,6%, πέμπτη η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου με 5,9% και έκτος ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,6%. Η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου έχει υποχωρήσει στο 3,5%. Εκτός ορίου κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης το ΜέΡΑ25, το Κίνημα Δημοκρατίας, το κόμμα Νίκη και η Νέα Αριστερά.

Πώς διαβάζουν τις μετρήσεις στη Χ.Τρικούπη

Με ψυχραιμία μελετούν τα δημοσκοπικά ευρήματα στο ΠΑΣΟΚ, με στελέχη να σημειώνουν ότι για να υπάρχει σταθερή εικόνα και ασφαλή συμπεράσματα καλό θα ήταν να βγουν στο φως της δημοσιότητας μετρήσεις και από άλλες δημοκοπικές εταιρείες, που όλο το τελευταίο διάστημα δίνουν στο ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη θέση με διαφορά από το τρίτο κόμμα. Βέβαια, δεν λείπουν και οι φωνές πέριξ της Χαριλάου Τρικούπη που στην ανάλυση των συγκεκριμένων δημοσκοπήσεων φωτίζουν την παράμετρο της συγκυρίας και του έντονου θυμού που υπάρχει στην κοινωνία υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα εξουσίας που έχει κυβερνήσει δεν θα ήταν εύκολο να αποκομίσει δημοσκοπικά οφέλη από την παρούσα συγκυρία. Άλλα στελέχη κρατούν ότι ακόμη και σε αυτές τις δύο δημοσκοπήσεις, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να συγκρατεί τα ποσοστά των ευρωεκλογών και επιχειρούν να διερευνήσουν την ανθρωπογεωγραφία των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ μετά τις εσωκομματικές εκλογές του Οκτωβρίου, αν δηλαδή η πλειοψηφία των ψηφοφόρων που προσέγγισαν το κόμμα ήταν από την κεντροαριστερά ή την κεντροδεξιά. Βέβαια, σε όποια ανάλυση επιχειρείται η ανίχνευση των προθέσεων των ψηφοφόρων του κέντρου.

Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα προγραμματικό κόμμα και όχι ένα κόμμα διαμαρτυρίας διαμηνύουν στελέχη της πράσινης παράταξης που τονίζουν την ανάγκη να εμπεδωθεί το μήνυμα που εκπέμπει το κόμμα για την αναγκαία Πολιτική Αλλαγή από τους πολίτες. Γι' αυτό και το επόμενο διάστημα προετοιμάζουν εκδηλώσεις, περιφερειακά συνέδρια και ολοκληρωμένες προτάσεις μετά από δημόσια διαβούλευση, που θα κατατεθούν και ως προτάσεις νόμου από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ είναι η εναλλακτική κυβερνητική επιλογή σημειώνουν από την πράσινη παράταξη και στόχος είναι όταν έρθει η ώρα της κάλπης ο πολίτης να έχει απάντηση στο ερώτημα «Μητσοτάκης η χάος», να γνωρίζει ο κόσμος ότι υπάρχει θετική επιλογή και αυτή μπορεί να είναι το ΠΑΣΟΚ. Οι μηχανές φουλάρουν και τέλη Ιουνίου αναμένεται να παρουσιαστεί από το ΠΑΣΟΚ ολοκληρωμένη πρόταση για τη διοικητική μεταρρύθμιση, μετά τη δημόσια συζήτηση που άνοιξε η Χαριλάου Τρικούπη με την εκδήλωση της Τετάρτης στο Caravel.

Oι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρόταση του κόμματος για τη στεγαστική κρίση χρειάζεται κάποιες τελευταίες πινελιές για να παρουσιαστεί.Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν μπαίνει σε διάταξη προγραμματική και οι ζυμώσεις με την κοινωνία θα είναι συνεχείς με τις Περιφερειακές συνδιασκέψεις. Το Σάββατο το ραντεβού για διαβούλευση δίνεται με τους πολίτες στην Κομοτηνή, ενώ το επόμενο Σαββατοκύριακο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η Συνδιάσκεψη ΠΑΣΟΚ στα Γιάννενα.

Βέβαια, ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ενδιάμεσο θα παραστεί στην προ σύνοδο των Ευρωπαίων σοσιαλιστών που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις Βρυξέλλες.

Πηγή: skai.gr

