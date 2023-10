Σύγκρουση Μητσοτάκη – Κασσελάκη από διαφορετικά «δωμάτια» Πολιτική 07:00, 04.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση στον Στέφανο Κασσελάκη «καρφώνοντάς» τον πως δεν φαίνεται να έχει καμία ιδιαίτερη σχέση με την Αριστερά