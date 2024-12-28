Σύγκρουση Γερουλάνου - ΝΔ για την έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών

Συνεχίστηκε, με αμείωτη ένταση το βράδυ του Σαββάτου, η σύγκρουση του Παύλου Γερουλάνου με τη Νέα Δημοκρατία με αντικείμενο την έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Νίκος Ρωμανός κατηγόρησε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, ότι είπε πως η έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών θα οδηγούσε μεταξύ άλλων "σε λιγότερο δανεισμό και υψηλότερο κόστος δανεισμού".

"Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, σε μια χαλαρή συζήτηση με τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρο Πελαγίδη, στο Βήμα, παραδέχεται ότι η έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών θα οδηγούσε μεταξύ άλλων «σε λιγότερο δανεισμό και υψηλότερο κόστος δανεισμού». Με λίγα λόγια, ο κ. Γερουλάνος παραδέχεται ότι η πρόταση του κόμματός του για έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών είναι ουσιαστικά ανεδαφική και υποκριτική, καθώς θα επέφερε το ακριβώς αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, επιβαρύνοντας τελικά τους πολίτες" τονίζει μεταξύ άλλων ο κ. Ρωμανός.

Απάντηση Γερουλάνου

"Εύχομαι στο γραφείο Τύπου της ΝΔ να σταματήσει να παριστάνει το γαλάζιο Grinch των Χριστουγέννων, που ψάχνει να βρει το κακό και να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, διαστρεβλώνοντας ακόμα και μια συζήτηση η οποία δεν στερείται σοβαρών προτάσεων και η όποια, παρεμπιπτόντως, δημοσιεύτηκε πριν μια εβδομάδα… Εύχομαι αντιθέτως να ξαναδιαβάσει προσεχτικά τη συζήτησή μας με τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Θεόδωρο Πελαγίδη, για να πάρει ιδέες που μπορούν να συμβάλλουν στην αναγέννηση της πραγματικής οικονομίας και της άρα της χώρας. Καλό θα τους κάνει" απάντησε στον λογαριασμό του στο Facebook o κ. Γερουλάνος.

Ανταπάντηση Ρωμανού

Ο εκπρόσωπος της ΝΔ επανήλθε ανταπαντώντας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ.

"Παρότι στο κόμμα του ειδικεύονται στα παραμύθια, όπως εξάλλου παραδέχεται και ο ίδιος με αφορμή τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες, θα προτείναμε στον κ. Γερουλάνο να αφήσει τα χριστουγεννιάτικα παραμύθια και να απαντήσει επί της ουσίας. Και κυρίως να απαντήσει ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος κατηγορείται ουσιαστικά από τον κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο ότι εξαπάτησε τους πολίτες με την πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών".

Πηγή: skai.gr

