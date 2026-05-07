Με θέμα τη συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής και την ανάδειξη προέδρου και αντιπροέδρου, συνεδρίασαν σήμερα, παρουσία του Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Βαρδακαστάνη, τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ), τα οποία εξελέγησαν στην 1η συνεδρίαση της ΚΠΕ στις 26 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, η σύνθεση της Επιτροπής Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ), έχει ως εξής:

Πρόεδρος

Κόκκιας Διονύσης (Σάκης)

Αντιπρόεδρος

Ζούπη Εύα

Μέλη

Αυξεντίου Κατερίνα

Καπώνης Δημοσθένης

Κατσίλας Γρηγόριος

Κονδύλης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μηνοβγιούδης Στέλιος

Μπίνα Στυλιανή

Νούσιος Βασίλειος

Παπαγιαννάκης Κωνσταντίνος

Πολίτης Θωμάς

Σιώζιου Σεβαστή

Τσακάλου Δανάη

Τσαρός Περικλής

Τσούνης Χρήστος

Πηγή: skai.gr

