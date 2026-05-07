Τις προθέσεις των πολιτών απέναντι στα τρία «υπό κατασκευή» κόμματα καταγράφει η μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse, την οποία παρουσίασε η Σία Κοσιώνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Στην έρευνα αποτυπώνεται και η ανησυχία των πολιτών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και οι συνέπειές της στην καθημερινότητα.

Οι πολίτες αξιολογούν, επίσης, τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης και απαντούν στο ενδεχόμενο να ψηφίσουν τα υπό δημιουργία κόμματα του Αλέξη Τσίπρα, του Αντώνη Σαμαρά και της Μαρίας Καρυστιανού. Στην έρευνα αποτυπώνεται επιπλέον το ποστοστό που αναμένετφαι να επηρεαστούν τα κόμματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Βουλή.

Όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου, η έρευνα της Pulse παρουσιάζει τη Νέα Δημοκρατία με απώλειες σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας (29,5% έναντι 31% που συγκέντρωνε στην προηγούμενη δημοσκόπηση), διατηρώντας ωστόσο τη μεγάλη διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ (15 ποσοστιαίες μονάδες), το οποίο παραμένει στο 14,5%.

«Όχι» από την πλειοψηφία στην... πρόθεση ψήφου για τα τρία «υπό κατασκευή» κόμματα

Στην έρευνα της Pulse καταγράφεται η ροπή των ψηφοφόρων απέναντι στα υπό κατασκευή κόμματα του Αλέξη Τσίπρα, του Αντώνη Σαμαρά και της Μαρίας Καρυστιανού. Ειδικότερα, όμως, καταγράφονται οι συνέπειες, σε επίπεδο απωλειών, στα υπόλοιπα κόμματα , καθώς η ίδρυση των δύο ή και των τριών -τελικά- νέων κομματικών σχηματισμών, αναμένεται να διαμορφώσει ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο, λίγους μήνες πριν τις εθνικές εκλογές, οι οποίες, προς το παρόν, αναμένεται να διεξαχθούν την άνοιξη του 2027.

Τσίπρα και Καρυστιανού παρουσιάζουν ποσοστά αποδοχής περίπου στο 20%, ενώ το «κόμμα» Σαμαρά βρίσκεται στο 12%. Σε κάθε περίπτωση, απώλειες φαίνεται να έχουν όλα τα κόμματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Ωστόσο, το πεδίο αναμένεται να γίνει πιο ξεκάθαρο όταν ανακοινωθούν και επισήμως τα νέα κόμματα και ενταχθούν στις μετρήσεις για την πρόθεση ψήφου μαζί με τα υπάρχοντα κόμματα.

Πόσο ανησυχούν οι πολίτες για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Το κυρίαρχο θέμα στην επικαιρότητα είναι σαφώς η κρίση και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Στην έρευνα της Pulse αποτυπώνεται το ποσοστό των πολιτών που ανησυχούν και ειδικότερα για ποιον τομέα. Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις, οι συνέπειες στην οικονομία είναι εκείνες που επηρεάζουν περισσότερο και προκαλούν ανησυχία, ενώ το ενδεχόμενο μίας εμπλοκής σε στρατιωτικό επίπεδο, καταγράφει ένα ποσοστό, αλλά είναι σχετικά χαμηλό.

Πώς κρίνονται τα μέτρα της κυβέρνησης για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Μοιρασμένες είναι οι απόψεις για το αν τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της κρίσης, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ή όχι.

Επίσης, ένας στους δύο πολίτες θεωρούν σωστές τις κινήσεις της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική.

Πτώση για τη Νέα Δημοκρατία, στο 15% η διαφορά από το ΠΑΣΟΚ

Απώλειες της τάξεως του 1,5%, σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της Pulse, καταγράφει η Νέα Δημοκρατία, καθώς από το 31% έπεσε στο 29,5% στην πρόθεση ψήφου με κατανομή. Παρόλα αυτά, η διαφορά από το ΠΑΣΟΚ παραμένει υπερδιπλάσια, καθώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν δείχνει να αποκομίζει κέρδη από τις απώλειες της Νέας Δημοκρατίας.

Την ίδια εικόνα, με παγιωμένα ποσοστά, παρουσιάζουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία δείχνουν εγκλωβισμένα και δίχως λύσεις να προτείνουν. Λύσεις, τουλάχιστον, που να τυγχάνουν της αποδοχής των πολιτών..

