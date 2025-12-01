Η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το αγροτικό ζήτημα έχει οξυνθεί, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να επικρίνουν την κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στους παραγωγούς που βρίσκονται στα μπλόκα, αλλά και για τις καθυστερούμενες πληρωμές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι, ανεξαρτήτως του δικαίου των αιτημάτων, το κλείσιμο των δρόμων δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν ήδη δοθεί οι πρώτες επιδοτήσεις και δεσμεύτηκε πως η κυβέρνηση θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα ώστε οι πληρωμές να προχωρήσουν γρήγορα και αποτελεσματικά, με στόχο να λάβουν οι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι όσα δικαιούνται. Υπογράμμισε δε, ότι οι δρόμοι πρέπει να παραμένουν ανοιχτοί και ότι η αστυνομία θα επιτελέσει το έργο της.

Ο Παύλος Μαρινάκης επεσήμανε: «Είμαστε η κυβέρνηση που έχει ικανοποιήσει τα περισσότερα από τα πάγια αιτήματα των αγροτών. Δεν θα επιτρέψουμε, ωστόσο, να ταλαιπωρούνται οι πολλοί επειδή κάποιοι αποφασίζουν να κάνουν κινητοποιήσεις. Οι δρόμοι ανήκουν σε όλους τους φορολογούμενους».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για εμπαιγμό των αγροτών, κατηγορώντας την κυβέρνηση για χρέη 3,4 δισ. ευρώ προς τον πρωτογενή τομέα και για μη τήρηση των δεσμεύσεων σχετικά με τις βασικές ενισχύσεις. «Οι αγρότες πήραν τελικά μόλις το 40% οριζόντια, αντί για το 70% που είχαν υποσχεθεί», δήλωσε στο ΟΡΕΝ.

Κυβερνητικά στελέχη υπογραμμίζουν ότι θα αξιοποιηθεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για τη στήριξη των αγροτών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανέφερε στον ΣΚΑΪ ότι ο Δεκέμβριος θα είναι μήνας μεγάλων πληρωμών, με την κυβέρνηση να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, ενώ μίλησε και για ανακατανομή υπέρ όσων υποβάλλουν ειλικρινείς δηλώσεις.

Από τα Μάλγαρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τους αγρότες ως εχθρούς και έκανε λόγο για αυταρχισμό και βία, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων και ουσιαστικές απαντήσεις, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, τόνισε ότι η κυβέρνηση πλανάται εάν πιστεύει πως η καταστολή θα ανακόψει τις αντιδράσεις στη Θεσσαλία και αλλού.

Ο Αλέξης Χαρίτσης, επικεφαλής της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς, μίλησε για «εξαπάτηση και ντροπή», κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί με ΜΑΤ και δακρυγόνα να διαλύσει τις κινητοποιήσεις.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος κάλεσε την Ελληνική Αστυνομία να μιμηθεί τη στάση των Γάλλων και Ιταλών αστυνομικών, ζητώντας να μη χτυπούν τους αγρότες «που δεν είναι εχθροί των Ελλήνων».

Ο Δημήτρης Νατσιός της ΝΙΚΗΣ ζήτησε από την κυβέρνηση να καταβάλει επιτέλους τις νόμιμες κοινοτικές επιδοτήσεις, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για «ακραία αστυνομική βία» και κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση, ζητώντας από τον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή.

Πηγή: skai.gr

