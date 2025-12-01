Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει μπλόκα σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της χώρας. Μπλόκα έχουν στηθεί στη Νίκαια της Λάρισας, στα διόδια Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη και στον Ε-65 έξω από την Καρδίτσα. Παράλληλα, αγρότες στον νομό Κιλκίς προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων.

Όπως αναφέρθηκε στη σημερινή απογευματινή συνέλευση από αύριο Τρίτη αναμένονται και άλλα τρακτέρ από κάθε γωνιά του νομού Λάρισας αλλά και από τη Μαγνησία. Η κινητοποίηση εισέρχεται στη δεύτερη ημέρα, με στόχο να ξεπεραστεί ο αριθμός των 1.000 τρακτέρ στο σημείο.

Συγκεκριμένα, μπλόκα έχουν στηθεί στη Νίκαια της Λάρισας, στα διόδια Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη και στον Ε-65 έξω από την Καρδίτσα. Παράλληλα, αγρότες στον νομό Κιλκίς προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων.

Ταυτόχρονα σχεδιάζονται οι επόμενες κινήσεις και ο συντονισμός με τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα της υπόλοιπης χώρας, αναφέρει το onlarissa.gr.

Την Τρίτη το μπλόκο ενισχύεται με πάρα πολλά τρακτέρ, από πολλά χωριά, όπως το Καστρί το Μακρυχώρι, την Αμυγδαλή, την Μελία, την Μέλισσα, την Χάλκη καθώς και από τα χωριά των Φαρσάλων που θα έρθουν κομβόι και από την Μαγνησία από Στεφανοβίκειο και Ριζόμυλο.

Το απόγευμα αγρότες του νομού Κιλκίς προχώρησαν με τα τρακτέρ τους στον αποκλεισμό της εισόδου προς τη χώρα μας του τελωνείου των Ευζώνων.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που τα τρακτέρ εισέρχονται στο τελωνείο:

Οι αγρότες ζητούν λύσεις στα προβλήματα που τους ταλαιπωρούν όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής και οι χαμηλές τιμές διάθεσης αλλά και έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων.

Στο μπλόκο βρέθηκε νωρίς το απόγευμα στη Νίκαια και ο δήμαρχος Λαρισαίων που είχε ολιγόλεπτη συζήτηση με τους αγρότες αλλά και λίγο αργότερα και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Ο αποκλεισμός έχει γίνει από 16 τρακτέρ και ισχύει μόνον για τα φορτηγά, ενώ τα ΙΧ διέρχονται -για την ώρα- κανονικά.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, κι άλλοι αγρότες έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να κατευθυνθούν στο τελωνείο των Ευζώνων με την Ελληνική Αστυνομία να έχει στήσει φραγμό στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, στο ύψος των Ευζώνων, ώστε να εμποδίσει τους αγρότες να κινηθούν προς το τελωνείο.

«Είμαστε στην εθνική και μαζί με τον Ε 65 και ανοίξαμε τον δρόμο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι αγρότες βγήκαν και στα Μάλγαρα, κατάφεραν να βγουν επίσης στην ε.ο. Είμαστε 3-0, καλά πάμε», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ Ρίζος Μαρουδας εν μέσω χειροκροτημάτων για να συμπληρώσει: «Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι θα αδειάσει την εθνική από τα τρακτέρ, αυτό δεν μπορεί να γίνει, αυτό ήταν απειλή για τους συναδέλφους που έρχονται. Η Ελλάδα θα γεμίσει μπλόκα σε καίρια σημεία στην εθνική οδό, σε τελωνεία κλπ, όπου μπορεί να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση για να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα επιβίωσης που έχουμε. Είμαστε αποφασισμένοι ότι δεν θα κάνουμε βήμα πίσω αν δεν λυθούν τα προβλήματά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φορείς που μας συμπαραστέκονται.

