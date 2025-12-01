Της Δώρας Αντωνίου

Η έναρξη καταβολής της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες δεν αποδείχθηκε αρκετή για να σβήσει τις μηχανές των τρακτέρ. Το κρίσιμο ερώτημα για το αμέσως επόμενο διάστημα είναι αν τα δύο μπλόκα που στήθηκαν, το πρώτο στην ΠΑΘΕ στο ύψος της Νίκαιας της Λάρισας και στον Ε-65 έξω από την Καρδίτσα θα ενεργοποιήσουν ευρύτερες κινητοποιήσεις και εξάπλωση των μπλόκων και σε άλλες περιοχές.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, αν και αναγνωρίζουν ότι ο αγροτικός πληθυσμός βρίσκεται αντιμέτωπος με πολλά προβλήματα και πιέστηκε από τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, θεωρούν ότι σε ένα βαθμό οι αντιδράσεις που καταγράφονται είναι υπερβολικές, καθώς οι καταβολές ενισχύσεων έχουν ήδη ξεκινήσει. Επισημαίνουν ότι η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης, που φέτος είναι 363 εκατ. ευρώ και πέρυσι ήταν κοντά στα 476 εκατ. ευρώ, θα φτάσει και φέτος σε αυτό το ποσό και μάλιστα τα 113 εκατ. ευρώ που υπολείπονται θα ανακατανεμηθούν σε αγρότες που έχουν κάνει ειλικρινείς δηλώσεις.

Αυτό που επισημαίνουν οι κυβερνητικές πηγές είναι ότι και δεν θα χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια και οι τίμιοι και ειλικρινείς παραγωγοί θα δουν περισσότερα χρήματα να φτάνουν στους λογαριασμούς τους με αυτό τον τρόπο. Οσον αφορά αυτό το αρχικά μειωμένο ποσό, διευκρινίζουν ότι η μείωση οφείλεται στον μικρότερο αριθμό αιτήσεων που υποβλήθηκαν φέτος και στο γεγονός ότι για περίπου 44.000 παραγωγούς έχουν «παγώσει» οι πληρωμές και γίνεται επανέλεγχος. Το μήνυμα που η κυβέρνηση επιδιώκει να εκπέμψει είναι ότι οι κανονικοί αγρότες, που έχουν υποβάλει ειλικρινείς δηλώσεις για τις καλλιέργειές τους δεν έχουν να φοβηθούν κάτι και ότι οι όποιες καθυστερήσεις που οφείλονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην υποχρέωση για ένα νέο σύστημα διασταυρώσεων και ελέγχων, φθάνουν στο τέλος τους.

Ωστόσο, οι κινητοποιήσεις των αγροτών δείχνουν ότι δεν πείθονται απόλυτα από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Οι μέχρι τώρα καθυστερήσεις στις πληρωμές έχουν σε ένα βαθμό διαταράξει τον ετήσιο οικονομικό κύκλο για πολλούς μικροπαραγωγούς, για τους οποίους η καταβολή των ενισχύσεων δεν είναι κάποιο επιπλέον εισόδημα, αλλά επηρεάζει άμεσα τον καλλιεργητικό κύκλο. Παράλληλα, ιδιαίτερα στην περιοχή της Θεσσαλίας υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες για καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις για τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή πριν από δύο χρόνια, ενώ σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η καταστροφή που επέφεραν οι ζωονόσοι στο ζωικό κεφάλαιο.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι το θέμα των αγροτών και η καταβολή των πληρωμών είναι κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση, όπως αποδεικνύει το γεγονός ότι προσωπικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ασχολείται με αυτό.

Μπορεί για την κυβέρνηση το κρίσιμο να είναι ότι θα λήξει ομαλά η διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαμόρφωση ενός νέου αποτελεσματικού μοντέλου ελέγχων, ωστόσο οι καθυστερήσεις που αυτή η διαδικασία έχει συσσωρεύσει κάνουν πολλούς παραγωγούς να αμφισβητούν ότι θα ολοκληρωθούν οι καταβολές χωρίς να υπάρξουν απώλειες. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι αρκετά πιεστική και το κρίσιμο ερώτημα είναι αν οι αγρότες που έχουν βγει στα μπλόκα και εκείνοι σε άλλες περιοχές της χώρας που σκέφτονται να ακολουθήσουν στις κινητοποιήσεις, θα πειστούν ότι είναι εξασφαλισμένη η ταχεία καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεις, ώστε να υποχωρήσει το μέτωπο των κινητοποιήσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.