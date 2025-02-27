Μ. Χρυσοχοΐδης: Η ελληνική αστυνομία θα είναι παρούσα για να διαφυλάξει την ασφάλεια των πολιτών και των συγκεντρώσεων για τα Τέμπη

Το μήνυμά του για τις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα του δυστυχήματος των Τεμπών έστειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στο πλαίσιο του 3ου Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που πραγματοποιείται 26 και 27 Φεβρουαρίου στην Αλεξανδρούπολη.

«Η ελληνική αστυνομία θα είναι παρούσα για να διαφυλάξει την ασφάλεια των πολιτών και των συγκεντρώσεων, ώστε οι πολίτες να προσέλθουν, να εκδηλώσουν τη θέλησή τους και να αποχωρήσουν με ασφάλεια και να επιτευχθεί πλήρως ο σκοπός της εκδήλωσης αυτής» είπε ο υπουργός.

Αναφερόμενος στην ασφάλεια στην περιοχή του Έβρου, ο κ. Χρυσοχοΐδης μίλησε για τη «βιωματική σχέση» που έχει με τον Έβρο, καθώς πριν από πέντε ακριβώς χρόνια βρέθηκε στις Καστανιές, όταν χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούσαν να μπουν στην χώρα.

«Εξομολογούμαι ότι τότε ένιωσα μεγάλη έκπληξη και διαπίστωσα ότι πρέπει να διαχειριστούμε μία πρωτοφανή κρίση, υποκινούμενη από γειτονικές χώρες» είπε συμπληρώνοντας: «Διεξήχθη ένα έπος και αποδείξαμε σε όλη την Ευρώπη ότι μπορούμε να προστατεύουμε τα σύνορά μας και διδάξαμε σε όλη την Ευρώπη πώς μπορεί μία χώρα να φυλάει τα σύνορά της».

Ο Yπουργός Προστασίας του Πολίτη, τόνισε ότι έκτοτε έχουν προχωρήσει προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού για φύλαξη και εποπτεία των συνόρων, νέα τμήματα συνοριακής φύλαξης, προσθήκη τεχνολογίας ηλεκτρονικής επιτήρησης συνόρων, 75 χιλιόμετρα νέου φράχτη, η κατασκευή του οποίου θα συνεχιστεί, και εκσυγχρονισμός των υποδομών αστυνομίας και στρατού.

«Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι ο Έβρος είναι ασφαλής», διαμήνυσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι οι ροές, όχι μόνο μεταναστών αλλά και λαθρεμπορίου, είναι χαμηλές.

«Για την επόμενη ημέρα, στο μεταπολεμικό τοπίο της Ευρώπης, το ζητούμενο είναι η ασφάλεια. Η Ελλάδα θα δώσει δείγματα γραφής για το πώς μία χώρα μπορεί να προστατεύει τα ευρωπαϊκά σύνορα» κατέληξε ο υπουργός.

Μέχρι το καλοκαίρι θα έχει ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του συνοριακού σταθμού στους Κήπους Έβρου, προϋπολογισμού 12,9 εκατομμυρίων ευρώ, που θα προσθέσει τέσσερις νέες διόδους εισόδου στην χώρα για τα βαρέα οχήματα και για τα ΙΧ και θα βάλει τέλος στις μεγάλες ουρές αναμονής διαβεβαίωσε ο κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Yφυπουργός Εσωτερικών, Eπικεφαλής στον τομέα Μακεδονίας και Θράκης.

Επίσης ο κ. Γκιουλέκας περιέγραψε την αλλαγή φιλοσοφίας του αναπτυξιακού νόμου προκειμένου να ενισχυθεί ιδιαιτέρα η περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Όπως είπε, μετά από τα σχετικά αιτήματα των φορέων της περιοχής, ο αναπτυξιακός νόμος προβλέπει για το 2025 και το 2026 συνολικά κεφάλαια 300 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν σε επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας. Τα κεφάλαια αυτά θα αποτελέσουν χρηματοδοτικά εργαλεία κυρίως για επιχειρήσεις μεταποίησης που θέλουν να αναπτυχθούν, να επεκταθούν και να επενδύσουν.

Ανέφερε επίσης ότι η αναβάθμιση του σιδηρόδρομου στον Έβρο προχωράει γρήγορα, όπως και η αναβάθμιση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. «Αποδείξαμε ότι η Ελλάδα είναι μία ασφαλής χώρα, κάτι που προσέλκυσε διεθνείς κολοσσούς στη Βόρεια Ελλάδα» σημείωσε ο υφυπουργός.

Πηγή: skai.gr

