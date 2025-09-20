Στους βουλευτές η σκυτάλη των μέτρων της ΔΕΘ

Της Δώρας Αντωνίου

Πολλαπλά μηνύματα εξέπεμψε χθες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη συνεδρίαση της Κ.Ο. της Ν.Δ.. Είναι πολύ χαρακτηριστική η επισήμανσή του ότι «τα συμφέροντά μας είναι απολύτως ταυτισμένα και ευθυγραμμισμένα. Όταν εσείς είστε ισχυροί, εγώ είμαι ισχυρός και αντίστροφα». Επέλεξε με τον τρόπο αυτό να απαντήσει στην αναστάτωση που προκαλεί σε αρκετούς βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος η δημοσκοπική εικόνα, που δείχνει τη Ν.Δ. να μην μπορεί να ξεφύγει από ποσοστά κοντά σε εκείνα των ευρωεκλογών του 2024. Αυτό συνεπάγεται ότι σημαντικός αριθμός βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος δεν θα επανεκλεγεί, εάν το ποσοστό αυτό επιβεβαιωθεί και στην κάλπη. Είναι αυτή η ανησυχία που κάνει αρκετούς βουλευτές να επιμένουν ότι ο εκλογικός νόμος θα πρέπει να αλλάξει, ώστε να χαμηλώσει ο πήχης της αυτοδυναμίας, ενώ ενστάσεις υπάρχουν και για το πολιτικό στίγμα που εκπέμπει το κόμμα, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι πρώτιστο μέλημα θα πρέπει να είναι η εστίαση στο παραταξιακό ακροατήριο και η επανασυσπείρωσή του γύρω από τη Ν.Δ..

Ο κ. Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι «τα συμφέροντά μας είναι απολύτως ταυτισμένα και ευθυγραμμισμένα» θέλησε να διαβεβαιώσει τους βουλευτές του ότι και ο ίδιος ενδιαφέρεται να διατηρήσει η Κ.Ο. του κόμματος την ισχύ και τη δύναμή της, καθώς αυτό είναι αναγκαία προϋπόθεση για να είναι ο ίδιος πρωθυπουργός.

Έτσι, αφού για ακόμα μια φορά ανέλυσε τα μέτρα που ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη και τις κοινωνικές ομάδες που αφορούν, ζήτησε από τους βουλευτές να τα επικοινωνήσουν στην εκλογική βάση.

Η υποδοχή στα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, όπως τουλάχιστον έχει καταγραφεί στις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, είναι μάλλον κατώτερη των προσδοκιών. Στην κυβέρνηση επιμένουν ότι ο ουσιαστικός απόηχος θα φανεί μετά τον Ιανουάριο, όταν οι αλλαγές στη φορολογία φτάσουν στην τσέπη των πολιτών.

Μέχρι τότε, όμως, ο χρόνος που μεσολαβεί δεν είναι λίγος. Έτσι, ο πρωθυπουργός κάλεσε τους βουλευτές να επιμείνουν στην ανάλυση των μέτρων. «Αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει ξεχωριστή σημασία από τώρα μέχρι τον Ιανουάριο, που οι πολίτες θα δουν στις μισθοδοσίες τους τις μειώσεις φόρων, είναι με συγκεκριμένα παραδείγματα να εξηγούμε πώς οι λιγότεροι φόροι μεταφράζονται σε διαθέσιμο εισόδημα. Διότι είναι μία άσκηση η οποία δεν είναι πάντα εύκολα κατανοητή στον πολίτη, αλλά δική μας δουλειά είναι να το εξηγήσουμε με όσο πιο απλά λόγια μπορούμε», τόνισε.

Αναφέρθηκε, επίσης, στον σχεδιασμό για περιοδείες και έξοδο προς τις περιφέρειες της χώρας, με στόχο την προβολή των περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης, αλλά και έργων που γίνονται σε κάθε περιοχή. «Οταν θα πάμε στις εκλογές του 2027 οι πολίτες σε κάθε Περιφέρεια θα πρέπει να βλέπουν ορατά αποτελέσματα της παρέμβασής μας στο πεδίο και εκεί θα δώσουμε τη μεγάλη προσοχή», υπογράμμισε.

Με παραπομπή στον Κωνσταντίνο Καραμανλή και επικαλούμενος, όπως είπε, τη διακήρυξή του ότι «είμαστε η παράταξη που πηγαίνει πέρα από τις «ετικέτες» του κέντρου, της δεξιάς, της αριστεράς», ο κ. Μητσοτάκης απάντησε στην κριτική που ακούγεται για την αμφίπλευρη διεύρυνση, η οποία ενισχύθηκε τις τελευταίες ημέρες με αφορμή την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Ν.Δ.. Και όπως πρόσθεσε, «Αυτή η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας έκανε πράξη αυτή την επιταγή της ιδρυτικής μας διακήρυξης, γι’ αυτό φτάσαμε και σε αυτά τα ποσοστά».

Η αντίδραση του βουλευτή Ανατολικής Αττικής Γιώργου Βλάχου στην εκλογή διά ανατάσεως του Μάξιμου Χαρακόπουλου και η επιμονή του να γίνει η διαδικασία με κάλπη, δείχνει ότι εστίες έντασης υπάρχουν στο εσωτερικό της Κ.Ο.. Ο κ. Μητσοτάκης απηύθυνε σαφή μηνύματα, λέγοντας ότι «πάντα απαιτείται εσωτερικός διάλογος. Αλλά απαιτείται και εξωτερική πειθαρχία». Κοινώς, τα εν οίκω μη εν δήμω ώστε να μην τροφοδοτείται η εσωστρέφεια.

