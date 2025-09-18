Προβάδισμα 14,4 ποσοστιαίων μονάδων στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή καταγράφει η Νέα Δημοκρατία από το δεύτερο κόμμα και συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ, στην πανελλαδική δημοσκόπηση της MRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN.

Συγκεκριμένα, η Nέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 28,1% των ψήφων, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 13,7%, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Ελληνική Λύση με 12,0%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 11%, το ΚΚΕ με 8,1%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται στην έκτη θέση με 5,2%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός αναδεικνύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 22,6%, ενώ ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 9,5%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 5,7%.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και αν θα το ψήφιζαν, οι πολίτες σε ποσοστό 67,2% απάντησαν ότι μάλλον (16%) ή σίγουρα (51,2%) δεν θα το ψήφιζαν, ενώ την ψήφο τους στο νέο κόμμα θα έδινε το 22,3% των ψηφοφόρων.

Αντίστοιχα, στην ερώτηση πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά, το 80,7% απάντησε σε μάλλον (14,4%) ή σίγουρα (66,3%) δεν θα το ψήφιζε και μόλις το 14,1% δήλωσε ότι θα το ψήφιζε.

Σημειώνεται πως σχέση με την έρευνα της MRB τον περασμένο Μάιο τη μεγαλύτερη πτώση έχει η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία από το 15,6% έπεσε στο 11,1% και υποχώρησε πίσω από το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση. Παράλληλα, για τη δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα το τελευταίο γκάλοπ έδειχνε ότι το 29,1% των ερωτηθέντων θα το ψήφιζε, με το συγκεκριμένο ποσοστό να έχει υποχωρήσει τώρα στο 22,3%.

Βαρίδι για την κυβέρνηση ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ευθύνες στην κυβέρνηση ρίχνουν οι πολίτες όσον αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το 58,7% να απαντά ότι τα προβλήματα που προέκυψαν οφείλονται κυρίως στην κυβέρνηση και την εμπλοκή κυβερνητικών παραγόντων.

Σχεδόν 8 στους 10 πολίτες μάλιστα εκτιμούν ότι δεν πρόκειται να αποδοθεί δικαιοσύνη και ότι οι παράνομες επιδοτήσεις δεν θα επιστραφούν.

Αναφορικά με τα προβλήματα των πολιτών, ως μεγαλύτερο πρόβλημα στην καθημερινότητά τους δηλώνουν την ακρίβεια, με ποσοστό 54%, ενώ ακολουθούν η δικαιοσύνη (25,1%), η υγεία (21,1%), το ύψος των εισοδημάτων (19,5%) και το μεταναστευτικό (14,1%).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των πολιτών όσον αφορά την αξιολόγηση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ως προς την αποτελεσματικότητά τους, με το 60,7% να τα αξιολογεί ως αρκετά ή πολύ αρνητικά και μόλις το 29,3% ως πολύ ή αρκετά θετικά.





