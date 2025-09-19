Κάλπη για την εκλογή γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ ζήτησε ο Βλάχος - Ένταση στη συνεδρίαση

Του Γιάννη Ανυφαντή

Με ένταση ξεκίνησε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας αμέσως μετά την ομιλία του πρωθυπουργού, με τον «γαλάζιο» βουλευτή Γιώργο Βλάχο να αντιδρά διαμαρτυρόμενος στην πρόθεση να εγκριθεί η εκλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου σε θέση γραμματέα της ΚΟ δια εγέρσεως και όχι με κάλπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε λέγοντας: «Αφού έχουμε έναν υποψήφιο αυτό που κάνετε δε συνάδει με την ενότητα της παράταξης και δημιουργείται κλίμα εσωστρέφειας. Εκτός αν θέλετε να κατεβείτε υποψήφιος».

Ο βουλευτής Α' Ανατολικής Αττικής επέμεινε να στηθεί κάλπη, προκαλώντας ένταση στη συνεδρίαση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θέλετε να κατεβείτε και εσείς υποψήφιος γραμματέας;

Γιώργος Βλάχος: Να τηρηθεί ο Κανονισμός ζητώ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αφού έχουμε έναν υποψήφιο. Αυτό που κάνετε δεν συνάδει με την ενότητα της παράταξης και δημιουργείται κλίμα εσωστρέφειας.

Γιώργος Βλάχος: Ζητάω να μπει κάλπη για να μην επαναληφθούν όσα έγιναν στη μυστική ψηφοφορία του καλοκαιριού (σ.σ αναφέρεται στην ψήφιση της προανακριτικής για ΟΠΕΚΕΠΕ με τις επιστολικές).

Η διαδικασία τελικά ολοκληρώθηκε δι' εγέρσεως, με τον βουλευτή να αποχωρεί από την αίθουσα της Ολομέλειας. Ο ίδιος τόνισε εκ νέου στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο περιστύλιο την ανάγκη να στηθεί κάλπη.

Σε ερώτηση εάν θα μιλήσουν άλλοι βουλευτές και ποιοι είναι αυτοί σχολίασε δηκτικά πως «μιλάνε κάτι μανουάλια».

