Στον Λίβανο τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν προγραμματισμένο να ταξιδέψει στη  Βηρυτό στις 6 Δεκεμβρίου, ωστόσο το ταξίδι του αναβλήθηκε λόγω βλάβης στο κυβερνητικό αεροσκάφος

Κυριάκος Μητσοτάκης

Στον Λίβανο θα ταξιδέψει την ερχόμενη Δευτέρα (16/12)ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως δήλωσε ο ίδιος στο συνέδριο «Μεταπολίτευση 1974-2024: 50 Χρόνια Ελληνική Εξωτερική Πολιτική».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν προγραμματισμένο να ταξιδέψει στη  Βηρυτό στις 6 Δεκεμβρίου, ωστόσο το ταξίδι του αναβλήθηκε λόγω βλάβης στο κυβερνητικό αεροσκάφος.

