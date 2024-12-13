Στον Λίβανο τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στον Λίβανο θα ταξιδέψει την ερχόμενη Δευτέρα (16/12)ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως δήλωσε ο ίδιος στο συνέδριο «Μεταπολίτευση 1974-2024: 50 Χρόνια Ελληνική Εξωτερική Πολιτική».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν προγραμματισμένο να ταξιδέψει στη Βηρυτό στις 6 Δεκεμβρίου, ωστόσο το ταξίδι του αναβλήθηκε λόγω βλάβης στο κυβερνητικό αεροσκάφος.

Πηγή: skai.gr

