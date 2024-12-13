Η Ελλάδα βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για την αγορά 36 πυραυλικών συστημάτων πυροβολικού PULS από το Ισραήλ, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters που επικαλείται δύο αξιωματούχους.

Οι συζητήσεις για τη συμφωνία των 600-700 εκατομμυρίων ευρώ (630 εκατομμύρια δολάρια-735 εκατομμύρια δολάρια) γίνονται καθώς οι δύο χώρες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την αγορά από το Ισραήλ ενός αντιαεροπορικού και αντιπυραυλικού αμυντικού θόλου αξίας 2 δισεκατομμυρίων ευρώ .

Το σύστημα PULS, κατασκευασμένο από την Elbit ESLT.TA του Ισραήλ , έχει εμβέλεια έως και 300 χλμ. ενώ η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή εξαρτημάτων στην Ελλάδα.

Η ελληνική κυβέρνηση θα υποβάλει τη συμφωνία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για έγκριση το πρώτο τρίμηνο του 2025, ανέφεραν οι αξιωματούχοι στο Reuters.

Παράλληλα, ένας από τους αξιωματούχους πρόσθεσε ότι την Παρασκευή, το ΚΥΣΕΑ, ενέκρινε την προμήθεια των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Switchblade, κατασκευής ΗΠΑ , από την AeroVironment, AVAV.O

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, τα περισσότερα από τα νέα συστήματα πυροβολικού θα προστατεύουν τα βορειοανατολικά σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία και τα νησιά της στο Αιγαίο.

Τι είναι τα Switchblades

Τα Switchblades είναι περιπλανώμενα-περιφερόμενα πυρομαχικά, τα οποία είναι φορητά και εκτοξεύονται από σωλήνα πυραύλων. Η προετοιμασία και η βολή τους χρειάζεται μόλις 10 λεπτά.

Τα Switchblade 300 ζυγίζουν 5,5 kg, έχουν αυτονομία 10 χλμ. και χρόνο πτήσης 15 λεπτών. Ταξιδεύει με ταχύτητες 101 km/h και μπορεί να φτάσει σε τελική ταχύτητα 160 km/h.

Τα Switchblade 600 που αποτελούν τη μεγαλύτερη έκδοση έχουν βάρος 14,5 κιλά και διαθέτουν εμβέλεια 40 χλμ. και συνολικό χρόνο πτήσης 40 λεπτά.



