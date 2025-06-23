Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. ο Γεραπετρίτης

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται από την Κυριακής ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Επίσης, θα συζητηθούν η κατάσταση στη Λιβύη, καθώς και η Κίνα και η ευρωπαϊκή ασφάλεια.

