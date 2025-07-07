Στο Αυτόφωρο εμφανίστηκε σήμερα, Δευτέρα λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι ο δημοσιογράφος και πανελίστας που κατηγορείται ότι εκβίαζε τη βουλευτή της ΝΔ, Ζέττα Μακρή ο οποίος συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα το πρωί του Σαββάτου.

Ο δημοσιογράφος συνοδευόταν από τον δικηγόρο του Θανάση Χαρμάνη, με την κατηγορία του εκβιασμού εις βάρος της βουλευτού Μαγνησίας Ζέττας Μακρή. Εμφανίστηκε χαμογελαστός και καλημέρισε τα τηλεοπτικά συνεργεία.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι το χρηματικό ποσό που φέρεται να έλαβε από την κ. Μακρή αφορούσε σε εξόφληση διαφημιστικών υπηρεσιών της βουλευτή προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία διευθύνει.

Από την πλευρά της, η Ζέττα Μακρή περνώντας την πόρτα των δικαστηρίων σήμερα δήλωσε στις κάμερες ότι ο «κατηγορούμενος δεν μου άφησε επιλογή. Η Δικαιοσύνη είναι για όλους μας, το μόνο νόμιμο καταφύγιο». Πρόσθεσε πως κάθε τι που ισχυρίζεται ο Δ.Μ. περί έκδοσης τιμολογίων για το ποσό του εκβιασμού των 5.000 ευρώ, δεν ισχύει εφόσον το ποσό ήταν υπέρογκο και έπρεπε να διακινηθεί μόνο τραπεζικά.

«Γιατί να πληρώσω για να διαφημιστώ εκτός προεκλογικής περιόδου, είναι παράνομο και εάν ήθελα κάποιον να με στηρίξει προεκλογικά, θα επέλεγα για δημοσιογράφο μια στιβαρή προσωπικότητα και όχι έναν πανελίστα πρωινάδικου», είπε η κυρία Μακρή.

Πηγή: skai.gr

