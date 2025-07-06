Για την υπόθεση εκβιασμού όπου έπεσε θύμα η ίδια μίλησε το πρωί της Κυριακής στον ΣΚΑΪ, στην εκπομπή «Οι Δεκατιανοί» η βουλευτής της ΝΔ, Ζέττα Μακρή.

Όπως ανέφερε στην αρχή ο δημοσιογράφος της ζήτησε 15.000 ευρώ προκειμένου να μην γράφει αρνητικά σχόλια εναντίον της. Στη συνέχεια, και έπειτα από διαπραγμάτευση μαζί του το ποσό έπεσε στα 10.000 ευρώ, διευκρίνισε.

Η κυρία Μακρή τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή είχε αποφασίσει ότι δεν θα του δώσει τα χρήματα. «Δεν έχω δώσει ποτέ» ανέφερε.

Επισήμανε επίσης ότι πρόκειται για ένα site πράγματι μεγάλο, με επιρροή και με δημοσιεύματά που όντως προκαλούσαν συζητήσεις.

«Επειδή είμαστε πολύ μικρή περιοχή και γνωριζόμαστε με τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο και είχα καλή σχέση, ταλαντεύτηκα μέχρι να το κάνω. Περίμενα κάποια κίνηση από την πλευρά του ότι δεν θα το συνεχίσει. Τουλάχιστον δεν θα απαιτήσει τα χρήματα» είπε η κυρία Μακρή.

«Η διαπραγμάτευση κράτησε από τη δική μου πλευρά. Μέχρι να πάρω την απόφαση να προχωρήσω χρειάστηκε 3 μήνες ίσως και παραπάνω. Εκείνος ήταν σε αναμονή μέχρι να μαζέψω τα χρήματα» πρόσθεσε.

Όταν τελικά πήρε την απόφαση να προχωρήσει η ίδια είπε ότι απλά ακολούθησε τις οδηγίες της αστυνομίας.

