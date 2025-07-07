Σφοδρή επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ μετά την τηλεοπτική συνέντευξη του υπουργού Υγείας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας (7/7), χαρακτηρίζοντάς τον «γνωστό ακροδεξιό γκεμπελίσκο» και «επαγγελματία ψευδολόγο του Μαξίμου», ο οποίος «επιχειρεί και πάλι με λάσπη να χρεώσει το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ …στην αντιπολίτευση».

«Βαφτίζει χρόνια στρέβλωση την αύξηση των βοσκοτόπων κατά 1.200.000 στρέμματα και των αιγοπροβάτων κατά 8 εκατομμύρια την εξαετία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Βαφτίζει χρόνια στρέβλωση τη δράση του "φραπέ" και του "χασάπη" με τις πλάτες των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, κ.κ.Βορίδη και Αυγενάκη», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη.

«Και επειδή ο σημερινός οχετός του δεν θα μείνει αναπάντητος: Ας λύσει τις απορίες του με τον υπουργό της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Καρασμάνη, που τον Ιανουάριο του 2015 για να μην απωλέσει η χώρα δικαιώματα, υπέγραψε την απόφαση βάσει της οποίας οι ενισχύσεις δίνονταν με προϋπόθεση την πραγματική ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου! Κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια ανέτρεψε απαλείφοντας αυτή την κρίσιμη προϋπόθεση διαφάνειας και η Νέα Δημοκρατία «απογείωσε» με τους κουμπάρους και τους κολλητούς της», κατέληξε.

