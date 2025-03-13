Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Από 7 ως 9 Απριλίου οι πιθανές ημερομηνίες της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Τουρκία

Οι λεπτομέρειες θα οριστικοποιηθούν στην πενταμερή συνάντηση για το Κυπριακό που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης

Μητσοτάκης - Ερντογάν

Από τις 7 ως τις 9 Απριλίου είναι οι πιθανές ημερομηνίες για την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Τουρκία και τη συνάντηση με τον Τούρκο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης.

Οι λεπτομέρειες θα οριστικοποιηθούν στην πενταμερή συνάντηση για το Κυπριακό που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, όπου θα βρεθούν ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Χακάν Φιντάν, πρόσθεσε ο Μανώλης Κωστίδης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Μανώλης Κωστίδης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark