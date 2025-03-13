Από τις 7 ως τις 9 Απριλίου είναι οι πιθανές ημερομηνίες για την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Τουρκία και τη συνάντηση με τον Τούρκο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης.

Οι λεπτομέρειες θα οριστικοποιηθούν στην πενταμερή συνάντηση για το Κυπριακό που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, όπου θα βρεθούν ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Χακάν Φιντάν, πρόσθεσε ο Μανώλης Κωστίδης.

Πηγή: skai.gr

