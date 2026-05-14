Στις 21 Μαΐου αποφασίζει η Ολομέλεια για προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Της Άντζυ Κούκη

Την Πέμπτη, 21 Μαΐου, αναμένεται η Ολομέλεια να λάβει την τελική απόφαση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό, Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι δύο πρώην υπουργοί ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση.

Να σημειωθεί, ότι έχουν κατατεθεί δύο αιτήματα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Το πρώτο έγινε από το ΠΑΣΟΚ, ενώ ακολούθησε ένα κοινό αίτημα από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Για να γίνουν τα αιτήματα δεκτά χρειάζονται 151 «ναι» με την ψηφοφορία να είναι μυστική με κάλπη.

Τι θα γίνει με την εξεταστική για τις υποκλοπές

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, εισηγήθηκε στον πρωθυπουργό να συζητηθεί την επομένη, δηλαδή στις 22 Μαΐου, το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστική επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει την απάντησή του μετά το συνέδριο του κόμματος.

Η πλειοψηφία δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά της για το αν θα επικαλεστεί ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Το ΠΑΣΟΚ έκανε χρήση του δικαιώματος της μειοψηφίας, όπου σε αυτή την περίπτωση χρειάζονται 120 «ναι» για να περάσει η πρόταση.

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 144 του Κανονισμού της Βουλής, «για ζητήματα πoυ ανάγoνται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία ταυ όλου αριθμού των Βουλευτών». Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλειοψηφία αν αποφασίσει να θίξει το θέμα, θα το κάνει κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια, με το Σώμα να καλείται να αποφασίσει εκείνη την ώρα.

Πηγή: skai.gr

