Γεωργιάδης: Στις 18 Μαΐου διυπουργική σύσκεψη και ανακοινώσεις για τους νοσηλευτές 

Νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις για τους νοσηλευτές προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέροντας πως αυτές θα ανακοινωθούν μετά από διυπουργική σύσκεψη στις 18 Μαΐου.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, ο υπουργός αναγνώρισε ότι οι νοσηλευτές εργάζονται υπό μεγάλη πίεση και σημείωσε ότι στόχος είναι να γίνει πιο ελκυστικό το επάγγελμα μέσα από βελτιώσεις στις αμοιβές και στις συνθήκες εργασίας.

Ακολούθως, υποστήριξε ότι το ΕΣΥ διαθέτει σήμερα 15% περισσότερους εργαζόμενους σε σχέση με το 2019, τονίζοντας ότι έχουν αυξηθεί τόσο οι γιατροί όσο και οι νοσηλευτές. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της διεύρυνσης των νοσοκομειακών υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο νέο καθεστώς φορολόγησης των εφημεριών των γιατρών του ΕΣΥ, χαρακτηρίζοντάς το «τη μεγαλύτερη αύξηση εισοδήματος που έχουν δει ποτέ». Όπως είπε, γιατροί που πλήρωναν φόρο 8.000 ή 11.000 ευρώ, πλέον καλούνται να πληρώσουν μερικές εκατοντάδες ή περίπου 1.000 ευρώ αντίστοιχα. «Δεν μπορεί να είμαι ο υπουργός που ικανοποίησε ένα αίτημα 15 ετών και να δέχομαι μόνο επιθέσεις», σχολίασε.

Για τις ελλείψεις προσωπικού στα νησιά, ο υπουργός δήλωσε αισιόδοξος ότι οι νέες προκηρύξεις θα καλυφθούν σχεδόν στο σύνολό τους, κυρίως μετά την εφαρμογή του οικονομικού κινήτρου ύψους 1.500 ευρώ μέσω δωρεάς του επιχειρηματία Στέλιου Χατζηιωάννου. Ειδική αναφορά έκανε στην Ιθάκη, όπου, όπως είπε, εξετάζεται νέα λύση για την κάλυψη της θέσης παιδιάτρου, η οποία παραμένει κενή. Όπως ανακοινώθηκε, η πρόταση θα παρουσιαστεί αύριο από κοινού με τον Δήμαρχο Ιθάκης, καθώς αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που αφορά την αντιμετώπιση της χρόνιας έλλειψης παιδιάτρου στο νησί.

Αναφερόμενος στο περιστατικό χανταϊού με τον επιβάτη πτήσης που νοσηλεύεται προληπτικά στο «Αττικόν», ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι «δεν είναι Covid» και υπογράμμισε πως δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για νέα εμβόλια, καραντίνες ή υποχρεωτική χρήση μάσκας. Όπως είπε, η επιλογή της αυστηρής καραντίνας έγινε αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους, λόγω της τουριστικής περιόδου και του κινδύνου να υπάρξει αναστάτωση στη χώρα.

Για το σοβαρό περιστατικό με τη μαθήτρια από την Ηλιούπολη που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος, εξέφρασε συλλυπητήρια στην οικογένεια της κοπέλας που έχασε τη ζωή της και ευχήθηκε δύναμη. Παράλληλα αποκάλυψε ότι δόθηκε εντολή για αυξημένη επιφυλακή σε όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές του ΕΣΥ, κάνοντας λόγο για αύξηση περιστατικών αυτοκαταστροφικών τάσεων σε παιδιά και εφήβους. «Οι γονείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Ζούμε σε μια δύσκολη εποχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε πιο ειδικό επίπεδο, ο υπουργός μίλησε για τον Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος, όπως είπε, νοσηλεύεται σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι έχει προσωπική εικόνα της κατάστασης έως την αναχώρησή του και εξέφρασε την εκτίμηση ότι «θα επιστρέψει γερός», σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα υπάρχουν αξιόλογες μονάδες αποκατάστασης, κυρίως ιδιωτικές, αλλά όχι πάντα επαρκώς εξειδικευμένες για τόσο βαριά περιστατικά.

Σε ερώτηση για τον Νίκο Δένδια, στο πλαίσιο συζήτησης περί εσωκομματικών ισορροπιών, ο υπουργός διευκρίνισε ότι δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα μαζί του, υπογραμμίζοντας ότι δεν προτίθεται να εμπλέξει τον υπουργό Άμυνας σε εσωκομματικές αντιπαραθέσεις ή πολιτικές ερμηνείες. Όπως ανέφερε, δεν έχει κάνει σχετικές αναφορές στο πρόσωπό του και επιμένει να επικεντρώνεται στη συνολική κυβερνητική ατζέντα και όχι σε πρόσωπα.

Για τα επεισόδια στα πανεπιστήμια, ο υπουργός υποστήριξε ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία ήταν εξαρχής «ανεφάρμοστη» και δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη παρέμβει αποτελεσματικά μέσω της Ελληνικής Αστυνομίας. «Η Αριστερά είναι σύμφυτη με τη βία», είπε χαρακτηριστικά, συνδέοντας τα πρόσφατα επεισόδια με τη δράση ακροαριστερών ομάδων. Παράλληλα υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει εξαλείψει τις καταλήψεις και έχει αποδώσει πανεπιστημιακούς χώρους στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και η πολιτική αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο υπουργός κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για υποκρισία με αφορμή υποθέσεις πόθεν έσχες και παλαιότερη μίσθωση ακινήτου της οικογένειάς του στο Κτηματολόγιο. , ανέφερε.

Παράλληλα απέρριψε τα σενάρια περί εσωκομματικών προβλημάτων στη Νέα Δημοκρατία, παρά τις δημόσιες παρεμβάσεις στελεχών και τις επιστολές κριτικής προς την ηγεσία. Όπως είπε, η κυβέρνηση παραμένει σταθερή και θα κριθεί από το εκλογικό σώμα στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Αναφερόμενος τέλος στον Αλέξη Τσίπρα και στις προτάσεις για φορολόγηση των μεγάλων επιχειρήσεων, ο υπουργός υποστήριξε ότι τέτοιες πολιτικές έχουν αποτύχει διεθνώς και προειδοποίησε ότι υψηλότερη φορολογία θα οδηγούσε επιχειρήσεις εκτός Ελλάδας. «Η ελεύθερη αγορά λειτουργεί με ανταγωνιστικούς κανόνες και τα κράτη ανταγωνίζονται για το πιο φιλικό επενδυτικό περιβάλλον», σημείωσε.





Πηγή: skai.gr

