Του Γιάννη Ανυφαντή
Λίγα λεπτά πριν από τις 5 το απόγευμα πέρασε το κατώφλι της Βουλής ο Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετέχει στην ονομαστικής ψηφοφορία επί της τροπολογίας για την προστασία και φροντίδα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.
Ο Υπουργός απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες και εισήλθε απευθείας στην αίθουσα της Ολομέλειας, αφού προηγουμένως είχε ένα ολιγόλεπτο τετ α τετ με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον Βασίλη Γιόγιακα και τον Γιώργο Αμυρά.
Την ίδια ώρα πάντως, σε «πηγαδάκι» που είχε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με τους βουλευτές της ΝΔ, Νίκο Παναγιωτόπουλο και Βασίλη Υψηλάντη μπροστά από το περιστύλιο, σχολίαζε δηκτικά: «Με ρωτάνε εάν θα υποστήριζα εγώ δική μου τροπολογία. Μόνο εάν ήμουν σε ΜΕΘ και μάλιστα σε κώμα δεν θα ερχόμουν. Αλλιώς θα ερχόμουν και με τα πόδια!».
- Γεροβασίλη για υποκλοπές: Υπήρχε σύνδεση μεταξύ των χρηστών του παράνομου λογισμικού και της ΕΥΠ
- Live από τη Βουλή: Σε εξέλιξη η ονομαστική ψηφοφορία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
- Κωνσταντοπούλου: Kατήγγειλε ότι δεν άφησαν συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών να παρακολουθήσουν τη συζήτηση στη Βουλή
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.