Στη Βουλή μεταφέρεται σήμερα η αντιπαράθεση για τις παρακολουθήσεις

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Στη Βουλή μεταφέρεται σήμερα η αντιπαράθεση που ξέσπασε μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης μετά την αρχειοθέτηση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου της πιθανής εμπλοκής της ΕΥΠ ή άλλων κρατικών υπηρεσιών ή λειτουργών στις παράνομες παρακολουθήσεις με το κακόβουλο λογισμικό predator.

Κατόπιν του αιτήματος που κατέθεσαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες πέντε κομμάτων, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας, για κλήση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Γεωργίας Αδειλίνη, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το πόρισμα που αφορά την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων η επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής συγκαλείται εκτάκτως στις 10 το πρωί.

Μία συνεδρίαση, ωστόσο, που δεν αφορά την ουσία του αιτήματος αλλά το κατά πόσο, ευσταθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής και την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, το αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης και κληθούν δικαστικοί λειτουργοί να “λογοδοτήσουν για μία δικαστική απόφαση που έλαβαν.

Όπως σχολίαζαν, πάντως, κυβερνητικοί παράγοντες η Βουλή δεν έχει θέσει ποτέ υπό την κρίση της δικαστικές αποφάσεις και μάλιστα ανώτατων δικαστηρίων, καθώς μία τέτοια πρωτοβουλία θα ισοδυναμούσε με κατάργηση της διάκρισης των εξουσιών. Σχόλια, που προδιαγράφουν την αρνητική στάση που θα τηρήσει η κυβερνητική πλειοψηφία στην σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας με αναμενόμενη την απόρριψη του αιτήματος της αντιπολίτευσης.

Κοινοβουλευτικές πηγές, επίσης εξηγούσαν πως η κλήση ενός εισαγγελικού λειτουργού στη Βουλή για παροχή εξηγήσεων σχετικά με τις δικαστικές αποφάσεις του δεν είναι σύννομο, ενώ απαντώντας στη δυνατότητα που δίνει ο Κανονισμός της Βουλής για ακρόαση δικαστικών λειτουργών, διευκρίνιζαν πως η πρόβλεψη αυτή αφορά σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης “για θέματα που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς το σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας”.

Γεγονός που επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας, συνομιλώντας με δημοσιογράφους και εξηγώντας πως η Βουλή δεν έχει δικαίωμα να καλεί δικαστές και να τους ζητά εξηγήσεις για δικαστικές αποφάσεις, ούτε θεωρείται υπέρτατο δικαστήριο για να κάνει αναψηλάφηση.

Την επιχειρηματολογία της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την απόρριψη από πλευράς της -όπως όλα φανερώνουν- ανέπτυξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος όπως παρατήρησε δεν μπορεί θυμηθεί «ούτε προηγούμενο τέτοιο, ούτε να βρω κάτι άλλο αντίστοιχο σε κάποια άλλη Δημοκρατία εντός Ευρώπης.

Με λίγα λόγια, τα κόμματα αυτά μάς λένε ότι κάθε φορά που δεν μας αρέσει μια απόφαση της Δικαιοσύνης εμείς θα την τραβάμε από το αυτί τη Δικαιοσύνη και θα την πηγαίνουμε στη Βουλή να της ζητάμε τον λόγο. Έχουν κάθε δικαίωμα να το λένε αλλά να τους πει κάποιος ότι αυτό δεν προβλέπεται στη Δημοκρατίας μας, δεν συμβαδίζει με τη Δημοκρατία μας, δεν έχει καμία σχέση με τη διάκριση των εξουσιών, είναι μαθήματα που ένας μαθητής νομικής τα μαθαίνει στο πρώτο έτος» σχολίασε.

Ο κ. Μαρινάκης έβαλε επίσης κατά του ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμώντας ότι να διατυπώνεται ένα τέτοιο αίτημα από την Κουμουνδούρου, δεν πέφτει από τα σύννεφα, “Είναι το κόμμα του καταδικασθέντος 13-0, για πολύ σοβαρά αδικήματα, παραβίασης ουσιαστικά των θεσμών, είναι το κόμμα των παρα-υπουργείων Δικαιοσύνης, του έτερου καταδικασμένου υπουργού για ζητήματα, πολύ σοβαρά ποινικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη Δικαιοσύνη και με τους Θεσμούς, άρα για τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι «μια μέρα στη δουλειά» το να μην καταλαβαίνει τι σημαίνει η διάκριση των εξουσιών, το να μην καταλαβαίνει τι σημαίνει ότι δεν μπορούμε να επεμβαίνουμε Δικαιοσύνη, όταν ο ίδιος, κατά παραδοχή του κ. Κοντονή, το έκανε, χωρίς ντροπή.

Αυτό ονειρεύονται, αυτό θέλουν να κάνουν. Αυτό ονειρεύονταν από την αρχή της πολιτικής τους ενασχόλησης, άρα αυτή η συμπεριφορά είναι ταυτόσημη με αυτά τα οποία οι ίδιοι έχουν μέσα τους”.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέναντί του έβαλε και τη Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζοντας πως “το να βλέπεις το ΠΑΣΟΚ, που έχει μια παράδοση σεβασμού στους Θεσμούς, έτσι, να σέρνεται πίσω από τη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ, από τη ρητορική της κ. Κωνσταντοπούλου, με τα όσα ζήσαμε στη χώρα, πριν από 9 χρόνια, ε, νομίζω ότι επιβεβαιώνει πλήρως ότι δεν θέλει να γίνει αξιόπιστη αντιπολίτευση, αλλά ένας «πράσινος ΣΥΡΙΖΑ»”.

Αναφερόμενος πάντως στο πόρισμα του Αρείου Πάγου ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι δίνει απαντήσεις και πρόσθεσε πως “Επειδή δεν τους άρεσε ένα σκέλος που απαλάσσει μία σειρά από κρατικούς ή υπηρεσιακούς παράγοντες, είναι αντίθετοι στην ηγεσία του Αρείου Πάγου και στοχοποιούν την εισαγγελέα που έχει εκλεγεί με τα 4/5 της Βουλής. Άλλο ένα σοβαρό δείγμα ότι κάποια κόμματα φαίνεται ότι έχουν τσακωθεί με τους στοιχειώδεις κανόνες λειτουργίας των θεσμών και της Δημοκρατίας” κατέληξε.

