Β. Μακεδονία: Ο πρόεδρος της Κροατίας καλεί τα Σκόπια να μην υποκύψουν σε εκβιασμούς

Άκομψη παρέμβαση του πρόεδρου της Κροατίας, Ζόραν Μιλάνοβιτς, ο οποίος ανέφερε την Τετάρτη ότι η Βόρεια Μακεδονία δεν πρέπει να ανεχθεί «κανέναν εκβιασμό» σε αντάλλαγμα για την ένταξή της στην ΕΕ.

«Λαμβάνετε πολλές συμβουλές, από τους γείτονές σας, από τη διεθνή διπλωματία, από την ΕΕ, ωστόσο δεν είναι όλες αυτές οι συμβουλές έξυπνες, ούτε χρήσιμες για εσάς... Εσείς είστε αυτοί που θα αποφασίσετε τι είναι σημαντικό για εσάς... Απλώς μην πέσετε θύμα εκβιασμού όσον αφορά την ένταξή σας στην ΕΕ», ανέφερε ο Ζόραν Μιλάνοβιτς, μετά τη συνάντηση που είχε στα Σκόπια με την πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα.

«Δεν θέλω να εμπλακώ σε οποιαδήποτε αντιπαράθεση, ούτε υπονοώ τη γειτονική σας χώρα, τη Βουλγαρία, η οποία έχει τις δικές της απόψεις για το πώς πρέπει να διεκπεραιωθούν κάποια ζητήματα. Οι κανόνες είναι σαφείς, απαιτείται συναίνεση, απαιτείται ομοφωνία. Έως ότου κάποιος είναι εναντίον της "Μακεδονίας", δυστυχώς αυτή δεν μπορεί να προχωρήσει στην (ευρωπαϊκή) πορεία της. Το ερώτημα ωστόσο που τίθεται είναι αν αυτό εξακολουθεί να είναι το πιο σημαντικό και πολύτιμο πράγμα στη ζωή για εσάς και τους πολίτες σας, ή αν υπάρχουν άλλα πράγματα που μπορούν να ορίσουν το κράτος ως μια επιτυχημένη και ολοκληρωμένη ενότητα. Αλλά δεν έχω καμία συμβουλή γι' αυτό, είναι δική σας απόφαση» πρόσθεσε ο Ζόραν Μιλάνοβιτς, ο οποίος, στις κοινές δηλώσεις με την Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα αποκάλεσε τη χώρα "Μακεδονία".

Ο πρόεδρος της Κροατίας, ο οποίος πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στα Σκόπια συναντήθηκε και με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ο οποίος σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημείωσε σχετικά: «Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η υποστήριξη για το ευρωπαϊκό μέλλον της "Μακεδονίας" και η σαφής προοπτική ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνήσαμε από κοινού ότι μια σταθερή, ευημερούσα και ολοκληρωμένη Ευρώπη δεν είναι δύνατη χωρίς την πλήρη ένταξη ολόκληρης της περιοχής».

Ο πρόεδρος της Κροατίας, Ζόραν Μιλάνοβιτς εκφράζει τακτικά απόψεις που η κυβέρνηση του Αντρέι Πλένκοβιτς στην Κροατία τις θεωρεί «ευρωσκεπτικιστικές» και «αναχρονιστικές», ενώ επικρίνει συχνά την κροατική κυβέρνηση για τη χορήγηση στρατιωτικής βοήθειας από την Κροατία στην Ουκρανία. Ο ίδιος κατηγορείται από τους πολιτικούς αντιπάλους του στην Κροατία ότι υιοθετεί «φιλορωσικές» θέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

