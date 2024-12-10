Στη Συρία στραμμένη η προσοχή της Αθήνας

της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Τις εξελίξεις στη Συρία παρακολουθεί στενά η ελληνική κυβέρνηση με την προσοχή να εστιάζεται στις επιπτώσεις που θα καταγραφούν στην ευρύτερη περιοχή και στην ισορροπία δυνάμεων. Η Αθήνα στην επίσημη αντίδρασή της μέσω του υπουργείου Εξωτερικών συντάχθηκε με την Ε.Ε., χαιρετίζοντας την πτώση του αυταρχικού καθεστώτος Ασαντ, ενώ επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στον τρόπο με τον οποίο κινούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι «παίκτες», μέσα από μια διαδικασία που μπορεί να επιφέρει ανατροπές ισχύος.

Για την ελληνική κυβέρνηση ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει και για το προσφυγικό, για το οποίο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μετέφερε χθες «συγκρατημένη αισιοδοξία» για «πιθανή επιστροφή πολλών προσφύγων, ανθρώπων που ταλαιπωρήθηκαν όσο πολλοί λίγοι μπορούν να φανταστούν αυτά τα τελευταία χρόνια, λόγω της κατάστασης που επικρατούσε στη Συρία». Η προσοχή της Αθήνας επικεντρώνεται, βεβαίως, στην ελληνική και ελληνορθόδοξη κοινότητα της Συρίας, κάτι που έγινε σαφές με την επικοινωνία που είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Πατριάρχη Αντιοχείας, Ιωάννη Ι’.

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι η εικόνα σταθεροποίησης που εκπέμπεται από τη Συρία κάνει να υποχωρούν οι ανησυχίες για ένα νέο προσφυγικό κύμα, που ήταν πολύ έντονες μέχρι πριν λίγες ημέρες. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, η ελληνική πρεσβεία είχε δεχθεί πριν από έξι ημέρες 60 αιτήματα μετακίνησης από ισάριθμες οικογένειες στο Χαλέπι, τα οποία πλέον έχουν περιοριστεί σε έναν πολύ μικρό μονοψήφιο αριθμό, ενώ από τη Δαμασκό μόλις μία οικογένεια απηύθυνε κάποια ερωτήματα προς την πρεσβεία. Με βάση αυτή την εικόνα, επικρατεί η αντίληψη ότι επέρχεται μία σχετική ομαλοποίηση. Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγρήγορση, καθώς σε περίπτωση μιας νέας αποσταθεροποίησης ή νέων συγκρούσεων μπορεί να προκύψει και πάλι θέμα για ασφαλή απομάκρυνση οικογενειών της ελληνικής κοινότητας ή αύξησης προσφυγικών ροών.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τους ομολόγους του σε Ιορδανία και Λίβανο. Η Αθήνα υπογραμμίζει την ανάγκη για ομαλή πολιτική μετάβαση, που θα καθοριστεί από τον Συριακό λαό, με βάση την απόφαση 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι πρέπει να διαφυλαχθούν και να προστατευθούν οι άμαχοι, οι θρησκευτικές κοινότητες και τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η κινητικότητα της Αθήνας σε διπλωματικό επίπεδο προβάλλεται ως φυσική συνέχεια του κεκτημένου ότι αναγνωρίζεται ως αξιόπιστος συνομιλητής από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ευρύτερα στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, η χώρα μας θα αναλάβει στις αρχές του νέου έτους καθήκοντα ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, θέση που συνεπάγεται αυξημένη παρέμβαση στις περιφερειακές κρίσεις. Η παρουσία αυτές τις ημέρες της υφυπουργού Εξωτερικών, Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, σε Ισραήλ και Παλαιστινιακά εδάφη, από μέρες προγραμματισμένη, έρχεται να «κουμπώσει» στη δυνατότητα της Αθήνας να συνομιλεί με όλους τους εμπλεκόμενους και στον αναβαθμισμένο ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει για την υπέρβαση της κρίσης. Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική πρεσβεία στη Δαμασκό είναι η μία από τις μόλις τρεις πρεσβείες που εξακολουθούν να λειτουργούν στη συριακή πρωτεύουσα (οι άλλες δύο είναι οι πρεσβείες της Ιταλίας και της Ρουμανίας), γεγονός που επίσης δίνει προστιθέμενη αξία στη διπλωματική κινητικότητα της χώρας μας.

Πηγή: skai.gr

