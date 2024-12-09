Διατηρεί το προβάδισμα η ΝΔ σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της ALCO, ενώ στη δεύτερη θέση εμφανίζεται σταθερά το ΠΑΣΟΚ μειώνοντας τη διαφορά του από το κυβερνών κόμμα στις 8,1 μονάδες.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 24%, το ΠΑΣΟΚ 15,9%, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Ελληνική Λύση με 8,8%, ακολουθεί το ΚΚΕ με 7,9%. Στην πέμπτη θέση εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ με 7,1%, ακολουθεί η Φωνή Λογικής με 5,1%, το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη Κίνημα Δημοκρατίας με 4,5% και η Πλεύση Ελευθερίας με 4,4%, ενώ στο όριο έρχεται το κόμμα ΝΙΚΗ που συγκεντρώνει 3,1%.

Τα ευρήματα της δημοσκόπησης δείχνουν εννιακομματική βουλή.

Η μάχη του Κέντρου

Με ποσοστό 35% έναντι 20% της ΝΔ προηγείται το ΠΑΣΟΚ στη μάχη του Κέντρου ενώ ποσοστό 16% απαντά πως δεν έχει αποφασίσει.



Συσπειρώσεις και μετακινήσεις

Η ΝΔ εμφανίζει συσπείρωση της τάξης του 57%, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συσπείρωση μόλις 36% ενώ ισχυρό είναι το ποσοστό συσπείρωσης που εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ που φτάνει το 89%.

Η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή Φάμελλου

Βελτιωμένη είναι η εικόνα παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή Φάμελλου στην ηγεσία του απαντά το 20%, χειρότερη δηλώνουν το επίσης το 20% ενώ το ίδιο κακή απαντά το 36%.

Πηγή: skai.gr

