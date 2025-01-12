Ο Κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο στη Σαουδική Αραβία - Θα έχει συνάντηση με τον Πρίγκιπα Διάδοχο και πρωθυπουργό της

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο Δευτέρα 13 Ιανουαρίου στην Αλ-Ούλα της Σαουδικής Αραβίας, όπου θα πραγματοποιηθεί το 1ο Ανώτατο Συμβούλιο Στρατηγικής Συνεργασίας Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας.

Στο πλαίσιο των εργασιών της συνόδου, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Πρίγκιπα Διάδοχο και πρωθυπουργό της Σαουδικής Αραβίας Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.