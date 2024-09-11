Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας επισκέφθηκε σήμερα, πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον πρωθυπουργό συνόδευσε ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης και ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου.

Απευθυνόμενος στα παιδιά, τους γονείς και τους δασκάλους, ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Επιτρέψτε μου καταρχάς από καρδιάς να σας ευχηθώ να έχουμε μια καλή χρονιά, γεμάτη χαμόγελα, γεμάτη αγάπη για τη γνώση, μια χρονιά η οποία θα σας επιτρέψει, στην καθεμία και στον καθένα ξεχωριστά, να προοδεύσετε, αλλά πάνω απ΄ όλα να χαρείτε το σχολείο και τη διαδικασία της γνώσης.

Κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας συγχαρώ από καρδιάς για την πολύ σημαντική δουλειά την οποία έχετε κάνει, όχι μόνο εδώ στο 2ο Δημοτικό Σχολείο, αλλά σε όλα τα σχολεία της Γλυφάδας. Είστε ένας Δήμαρχος ο οποίος έχει αποδείξει έμπρακτα ότι θέλετε να επενδύσετε στις υποδομές της εκπαίδευσης, αναβαθμίζοντας τα σχολεία, προσθέτοντας κλιματιστικά -άκουσα πολλά χειροκροτήματα από τα παιδιά για τα κλιματιστικά-, βάζοντας ασανσέρ, φτιάχνοντας ωραία γηπεδάκια, τα οποία έμαθα ότι είναι ανοιχτά για το Σαββατοκύριακο για τα παιδιά της γειτονιάς.

Ξέρω πολύ καλά ότι δεν είναι όλα τα σχολεία της χώρας -και να το ακούσετε αυτό παρακαλώ πολύ, ειδικά τα παιδιά και οι γονείς-, δεν είναι όλα τα σχολεία της χώρας όπως είναι το 2ο Δημοτικό, θέλουμε όμως όλα τα σχολεία της χώρας να γίνουν σαν το 2ο Δημοτικό από πλευράς υποδομών.

Και ειδικά για τα παιδιά της Ε’ και της ΣΤ’ Δημοτικού, γνωρίζω ότι έχουμε ακόμα κάποιες εκκρεμότητες σχετικά με τους διαδραστικούς πίνακες. Οι διαδραστικοί πίνακες, θα το δείτε και εσείς στην πράξη, είναι μία μεγάλη καινοτομία. Θα δείτε ένα τελείως διαφορετικό μάθημα. Έχετε ήδη κάποιους, θα έρθουν και οι υπόλοιποι. Έχουμε τοποθετήσει 30.000 τέτοιους πίνακες σε όλα τα σχολεία της χώρας και απομένουν 6.000 ακόμα. Θα μπουν μέχρι το τέλος του έτους.

Θέλω και πάλι, γιατί δεν θέλω να μακρηγορήσω, να σας ευχηθώ να έχουμε και να έχετε μια καλή χρονιά, να συγχαρώ τις δασκάλες και τους δασκάλους σας και όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους γονείς σας και τον Σύλλογο Γονέων, ο οποίος παίζει πάντα έναν ενεργό ρόλο, μαζί με το διδακτικό προσωπικό και μαζί με τον Δήμαρχο, έτσι ώστε το σχολείο αυτό να γίνεται ακόμα καλύτερο.

Και τελειώνοντας, να σας ζητήσω μια μεγάλη χάρη: θέλω να κάνουμε μία συμφωνία, και αναφέρομαι ειδικά στα μεγαλύτερα παιδιά, αυτά τα οποία μπορεί να έχετε ήδη κινητό τηλέφωνο, να συμφωνήσουμε ότι την ώρα που είμαστε στο σχολείο το κινητό είναι στην τσάντα. Να το συμφωνήσουμε αυτό; Θα το συμφωνήσουμε και να μας βοηθήσουν και οι γονείς και οι δάσκαλοι σε αυτή την κατεύθυνση.

Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, να έχετε μια καλή χρονιά».

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμά του για τη νέα σχολική χρονιά μέσα από ένα βίντεο στο Tik Tok στο οποίο ανέλυε όλες τις αλλαγές που προώθησε η κυβέρνηση φέτος στα σχολεία.

«Αντηχώντας όσα είπε ο πρωθυπουργός, είμαστε εδώ στη Γλυφάδα γιατί η δουλειά που έχει κάνει ο Δήμος Γλυφάδας, ο Δήμαρχος, στις σχολικές υποδομές είναι αυτό που θέλουμε να δούμε να γίνεται σε όλη τη χώρα μέσα από το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”. Θα επενδύσουμε στα σχολεία μας. Κάθε χρόνο θα προσπαθήσουμε να είμαστε καλύτεροι, με περισσότερους μόνιμους εκπαιδευτικούς, με καλύτερες σχολικές υποδομές. Να ξέρετε ότι είστε η μεγαλύτερή μας επένδυση για το μέλλον», επισήμανε από την πλευρά του ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Είναι μεγάλη τιμή να σας φιλοξενούμε σήμερα εδώ, στον αγιασμό των σχολείων μας. Την ψυχή μας καταθέτουμε, την καρδιά μας για τα παιδιά μας, καθημερινά στην πόλη μας. Πρώτα απ’ όλα για τα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς αλλά και για τους χώρους που παίζουν τα παιδιά, για τους χώρους που αθλούνται τα παιδιά», σημείωσε ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου.

Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μαθητές, δασκάλους και γονείς καθώς και να ενημερωθεί από τη διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας Μαρουσώ Χανιώτη για τα προγράμματα που υλοποιεί το σχολείο, το οποίο εφαρμόζει την αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου από την περίοδο 2021-22.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.