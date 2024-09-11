Στα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης κατά της ακρίβειας αναφέρθηκε εκτενώς κατά τη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, το πρωί της Τετάρτης.

Αναφερθείς, αρχικά, στο Καλάθι του Μαθητή και τις τιμές των προϊόντων, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι βασίζεται σε έναν συγκεκριμένο νόμο, κατά τον οποίο «ο πωλητής, δηλαδή το σούπερ-μάρκετ ή το βιβλιοπωλείο, δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους από αυτό που είχε τον Δεκέμβριο του 2021». Σε αντίθετη περίπτωση, προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα, γεγονός που επιτρέπει στις οικογένειες να αγοράσουν τα σχολικά είδη σε αρκετά καλύτερες τιμές.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι τιμές στα προϊόντα των βασικών σχολικών προϊόντων που συμπεριλαμβάνονται στο καλάθι του μαθητή είναι φέτος μειωμένες σε σχέση με πέρυσι κατά 5% με 10%

«Τα πρόστιμα έχουν εξαπλασιαστεί, αυτήν τη στιγμή στην αγορά διενεργούνται έλεγχοι σε 2.500 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, στις βιομηχανίες και στις πολυεθνικές. Μιλάμε για βασικά είδη διαβίωσης και τρόφιμα, με τη ΔΙΜΕΑ να έχει ξεκινήσει αυτήν τη δουλειά από τα τέλη Ιουλίου».

Παράλληλα, ο υπουργός σημείωσε πως οι τζίροι στα σούπερ μάρκετ έχουν αυξηθεί, γεγονός που οφείλεται στο ότι σιγά σιγά ψωνίζει περισσότερος κόσμος. Αυτό είναι επίσημο στοιχείο, όπως επίσημο στοιχείο είναι και αυτό που δείχνει το ΙΕΛΚΑ, ότι για τέταρτο συνεχή μήνα, σε σχέση με πέρσι τον Αύγουστο, στα σούπερ μάρκετ οι τιμές είναι έως 2% φθηνότερες από πέρσι».

«Εάν το λάδι δεν είχε αύξηση τιμών σε σχέση με πέρσι, τότε σήμερα ο πληθωρισμός στα τρόφιμα θα ήταν μηδενικός»

Ως προς την κατακόρυφη άνοδο στις τιμές του λαδιού φέτος, ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε πως «λάδι παράγουν πολύ λίγες χώρες, με την πιο μεγάλη ελαιοπαραγωγό να είναι η Ισπανία, μια χώρα που η σοδειά της πέρσι καταστράφηκε λόγω της κλιματικής κρίσης και άρα αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εκτιναχτεί σε όλον τον κόσμο η τιμή του λαδιού. Εάν το λάδι δεν είχε αύξηση σε σχέση με πέρσι, τότε σήμερα ο πληθωρισμός στα τρόφιμα θα ήταν μηδενικός».

Μάλιστα, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο μείωσης ή μηδενισμού στα τρόφιμα, καθώς «δεν θα αποδώσει, τη δεδομένη στιγμή που ετησίως εισπράττουμε από ΦΠΑ 23 δισεκατομμύρια ευρώ».

Η έκθεση Ντράγκι

«Οι καμπάνες στην Ευρώπη ηχούν πολύ δυνατά» σημείωσε κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο περιεχόμενο της έκθεσης Ντράγκι. «Οι προτάσεις Ντράγκι αποτελούν μια θετική προοπτική για την Ευρώπη και μας αφορούν» υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης και αναφέρθηκε στη βιομηχανική πολιτική, τον νέο αναπτυξιακό νόμο που σχεδιάζεται για να ενισχυθούν παραγωγικές επενδύσεις στον δευτερογενή τομέα της οικονομίας και την επένδυση 45 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό 20 βιομηχανικών πάρκων με 20.000 θέσεις εργασίας.



Πηγή: skai.gr

