Στρατάκος στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν εκλάμβανα στα σοβαρά όσα έλεγε ο «Φραπές»

«Δεν είχα καμία θεσμική ιδιότητα. Ο οργανισμός δεν ήταν αρμοδιότητάς μου, ουδέποτε άσκησα πίεση, έδωσα εντολή ή έκανα παρέμβαση στη Διοίκηση να κάνει κάποια έκνομη πράξη», υποστήριξε στην κατάθεσή του ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Στρατάκος, ξεκαθαρίζοντας ότι ουδέποτε προέβη σε πιέσεις προς τον πρώην Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Βαγγέλη Σημανδράκο ώστε να αποδεσμευτούν τα ΑΦΜ του Γ. Ξυλούρη (σ.σ. Φραπές).

«Δέχτηκα το ερώτημά του, γιατί δεν ολοκληρώνεται ο έλεγχος (των ΑΦΜ). Όταν υπάρχει μια διαδικασία ελέγχου πρέπει να ολοκληρώνεται με ένα χρονοδιάγραμμα. Δεν είχε απάντηση σε αυτό και εγώ το έθεσα στον Σημανδράκο χωρίς ποτέ να πάρω χρονοδιάγραμμα, χωρίς ποτέ να πάρω μια απάντηση», τόνισε ο κ. Στράτάκος, επαναλαμβάνοντας ότι «ουδέποτε δέχτηκε οποιαδήποτε όχληση» από το Μέγαρο Μαξίμου για πληρωμές. Απαντώντας σε ερωτήσεις του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη, για το ύφος των συνομιλιών του, που είδαν το φως της δημοσιότητας – και περιλαμβάνονται στη δικογραφία – δήλωσε πως δεν ταιριάζουν «ούτε από αισθητικής ούτε ηθολογικής πλευράς» σε γενικό γραμματέα. «Δεν τοποθετούμαι ποτέ έτσι στο δημόσιο λόγο. Προσαρμόζω το λόγο μου ανάλογα με τον συνομιλητή μου. Πάντα ανέπτυσσα οικειότητα με όλους τους παραγωγούς, είναι θέμα χαρακτήρα», υποστήριξε ο Γιώργος Στρατάκος.

Μάλιστα σχολιάζοντας, το περιεχόμενο των συνομιλιών του με τον Γ. Ξυλούρη, ο πρώην Γενικός Γραμματέας επισήμανε πως δεν έπαιρνε στα σοβαρά τα λεγόμενα του «Φραπέ».

«Ο διάλογος είναι καθ’ υπερβολήν στα πλαίσια διαχείρισης, να εκτονωθεί μια κατάσταση ενός ανθρώπου που είναι σε έξαλλη κατάσταση, συνεχώς παραπονούμενος», δήλωσε ο κ. Στρατάκος με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη να κάνει ειδική αναφορά στον διάλογο όπου ο «Φράπες» ισχυρίζεται πως εάν σκότωνε την κα Τυχεροπούλου τώρα θα ήταν έξω. «Ο κύριος Ξυλούρης συνεχώς έλεγε διάφορα. Δεν εκλάμβανα ως σοβαρά τα περισσότερα από τα λεγόμενά του. Δεν θεωρούσα πως μιλούσε σοβαρά», τόνισε ο ίδιος.

