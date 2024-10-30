Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ με τα θέματα να εστιάζονται κυρίως σε ζητήματα που αφορούν τη διεξαγωγή του συνεδρίου.

Η Θεοδώρα Τζάκρη, έθεσε ερωτήματα που αφορούν την προσέλευση των συνέδρων αναφέροντας τις δυσκολίες που θα συναντούσε η πραγματοποίηση ενός υβριδικού συνεδρίου. Ο Γιάννης Ραγκούσης ενημέρωσε ότι μέχρι τώρα έχουν ταυτοποιηθεί με πλήρη στοιχεία 230.000 μέλη.

Από το «κάδρο» δεν έλειψε το θέμα του Κασσελάκη με την Κατερίνα Νοτοπούλου να τονίζει ότι ο έκπτωτος πρόεδρος «κινείται κατά του ΣΥΡΙΖΑ».

Ειδικότερα, η Θεοδώρα Τζάκρη έθεσε ερωτήματα για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου και ζήτησε λεπτομέρειες για τον χώρο αλλά και για ζητήματα που αφορούν την προσέλευση των συνέδρων.

«Που θα γίνει τελικά το συνέδριο; Ποια είναι η χωρητικότητα του χώρου, ποια η λειτουργικότητα του χώρου, αν οριστικοποείται ότι ο χώρος είναι αυτό το ΓΚΑΖΙ live; Που θα γίνεται η πιστοποίηση των συνέδρων;», ανέφερε μεταξύ άλλων, ενώ έθεσε και ζητήματα ασφάλειας του χώρου.

Όσον αφορά την παρουσία των συνέδρων, είπε: «Αυτή τη στιγμή είναι αδιανόητο το κόμμα να μην καλύπτει ούτε τα έξοδα μετακίνησης των συνέδρων και όταν πήρε προ ημερών 2,5 εκατομμύρια κρατική επιχορήγηση. Είναι φανερό ότι ένα αριστερό κόμμα προχωράει με σκληρά ταξικό τρόπο. Οι έχοντες να συμμετέχουν και οι μη έχοντες να μην έρθουν ».

Επισήμανε, δε, ότι «η απάντηση δεν βρίσκεται στην υβριδικότητα του συνεδρίου», καθώς, όπως είπε, είναι « αστειότητες» τα «περί αυστηρής ταυτοποίησης στο zoom». «Κάποιοι θα ψηφίζουν φανερά στο zoom με το πρόσωπό τους και κάποιοι άλλοι σε κάλπη;», διερωτήθηκε.

Για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ), τόνισε πως πρέπει να συμφωνηθεί αν η ΚΟΕΣ θα είναι υπεύθυνη να την ορίσει και με ποιους όρους », ενώ ζήτησε και « τα κριτήρια με τα οποία θα λειτουργεί η επιτροπή πιστοποίησης συνέδρων και ποιος τα ορίζει;».

Από την πλευρά του ο Γιάννης Ραγκούσης σημείωσε ότι «μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί με πλήρη στοιχεία 230.000 μέλη», προσθέτοντας ότι «οι πραγματικά νέες έγραφες θα φτάσουν περίπου στις 2.500 γιατί πολλοί που γράφτηκαν αυτές τις μέρες ήταν ήδη εγγεγραμμένοι».

Επίσης η Κατερίνα Νοτοπούλου ανέφερε: «Ο Στέφανος Κασσελάκης παριστάνει τον πρόεδρο ή τον υποψήφιο πρόεδρο με τη συνδρομή μελών της ΠΓ που μας κοροϊδεύουν, ενώ ο ίδιος κινείται ανοιχτά κατά του ΣΥΡΙΖΑ εξυπηρετώντας το σχέδιο Μητσοτάκη; Αντιδημοκρατική και αυταρχική η λογική που εισήγαγε ο Κασσελάκης «ή μαζί μας ή απέναντί μας». Να εξασφαλιστεί η δυνατότητα συμμετοχής για τους συνέδρους από την επαρχία.

Η Όλγα Γεροβασίλη αναφέρθηκε στη μη αποδοχή των πλειοψηφικών δημοκρατικών αποφάσεων του κόμματος από τον Στέφανο Κασσελάκη. «Όταν τον βόλευαν οι αποφάσεις ήταν δημοκρατικές, όταν σταμάτησαν να τον βολεύουν έγιναν εκτροπή» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανέφερε επίσης ότι «ο Στέφανος Κασσελάκης εκτοξεύει πλέον απειλές προς το κόμμα όταν λέει ότι “δεν θα είναι πράοι και ευγενικοί” οι οπαδοί του στο συνέδριο. Το κόμμα απειλείται ανοιχτά από τη συγκεκριμένη πλευρά».

«Δεν φταίμε όλοι για την σημερινή κατάσταση στο κόμμα, όπως ρηχά διατυπώνεται» σημείωσε και τόνισε «Έχουμε ιστορική ευθύνη για την προάσπιση των αρχών και των αξιών μας».



