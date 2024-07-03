Ο δημοσιογράφος Γιάννης Κανελλάκης ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη πως θέτει υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η έβδομη υποψηφιότητα για την προεδρία του κόμματος, μετά τους Νίκο Ανδρουλάκη, Χάρη Δούκα, Παύλο Γερουλάνο, Νάντια Γιαννακοπούλου, Μιλένα Αποστολάκη και Μιχάλη Κατρίνη.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί σήμερα ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της και η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών, Νάντια Γιαννακοπούλου.

Η ανακοίνωση του Γιάννη Κανελλάκη

Ανδρέα, δεν θα σε προδώσουμε ποτέ…! Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό..!

Μετά από τις τελευταίες εργασίες της κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας και τις ανακοινώσεις του προέδρου κ. Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και την παρότρυνση εκατοντάδων φίλων και γνωστών, σας ανακοινώνω την υποψηφιότητα μου για την προεδρία του κόμματος!



Σας θυμίζω ότι για πολλά χρόνια, ήμουν παρών στους αγώνες του κινήματος, με οραματιστή τον ηγέτη Ανδρέα και μάλιστα δύο φορές ήμουν και υποψήφιος βουλευτής. Ως μαχόμενος δημοσιογράφος για περίπου 40 χρόνια, ήμουν και παραμένω στην πρώτη γραμμή κοντά στους πολίτες και αναδεικνύω τα προβλήματα τους, από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς στους οποίους εργαζόμουν και συνεργάζομαι, πιστός στις αξίες και την ιστορική διακήρυξη του κινήματος, Σε περίπτωση, που τα μέλη και φίλοι του ΠΑΣΟΚ, με τιμήσουν με την ψήφο τους, θα συνεχίσω να μάχομαι και από το μετερίζι αυτό, υπέρ των δικαιωμάτων του ελληνικού λαού και κατά της καρεκλομανίας, καρεκλολατρείας και της εξουσιομανίας και σαφώς κατά των λαοκτόνων μέτρων!

Επίσης κατά της φτώχειας και της αισχροκέρδειας, όπως πάντοτε έπραξα και πράττω στην ζωή μου. Το κίνημα ΠΑΣΟΚ είναι για να εξυπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας και του λαού και να διεκδικεί τα καλύτερα για την χώρα και τους πολίτες της. Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων! Το ΠΑΣΟΚ δημιουργήθηκε από τον λαό, για τον λαό και όχι για τους βαρόνους, διαπλεκόμενους, διεφθαρμένους και καρεκλοκένταυρους!

Πηγή: skai.gr

