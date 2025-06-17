Στ. Κασσελάκης: Τα Τέμπη είναι ευρωπαϊκό ζήτημα

Εκδήλωση για το δυστύχημα των Τεμπών πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο, στο περιθώριο της συνεδρίασης της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με πρωτοβουλία της ευρωομάδας του Renew, των Ευρωπαίων Δημοκρατών και του Κινήματος Δημοκρατίας.

Στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος του Κινήματος, Στέφανος Κασσελάκης, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «για πολλούς από εμάς είναι εθνικός σκοπός η διαλεύκανση του εγκλήματος των Τεμπών. Σήμερα είναι μια ευκαιρία να απευθυνθούν οι συγγενείς του εγκλήματος των Τεμπών στην Ευρώπη. Γιατί τα Τέμπη είναι ευρωπαϊκό ζήτημα. Η σύγκρουση συνέβη σε ευρωπαϊκό έδαφος, σε Ευρωπαίους πολίτες. Και οι Ευρωπαίοι πολίτες οφείλουν να νιώθουν ασφαλείς στις μεταφορές τους σε κάθε χώρα της ΕΕ».

Όπως είπε ο κ. Κασσελάκης: «Δύο χρόνια μετά τα Τέμπη και ακόμα δεν έχει αλλάξει τίποτα στον σιδηρόδρομο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποσχέθηκε ασφαλείς μεταφορές το 2027! Αύριο συζητείται στη Βουλή η πρόταση των συγγενών για προανακριτική αναφορικά με τις ευθύνες όλων των εμπλεκόμενων πολιτικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένου και του πρωθυπουργού, για τα εγκλήματα των Τεμπών. Τόσο για το έγκλημα της σύγκρουσης, όσο και για της συγκάλυψης. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα να υπάρχει παρακώληση της Δικαιοσύνης από την κυβέρνηση. Παρότι το ΕΛΚ προσπαθούσε να μπλοκάρει τη συζήτηση για τα Τέμπη στο ευρωκοινοβούλιο, με τις ενέργειες του Renew πετύχαμε σήμερα να συζητηθούν τα Τέμπη στην ολομέλεια».

Η πρόεδρος της πολιτικής ομάδας Renew Europe, Valérie Hayer, τόνισε στη δική της παρέμβαση: «Στέφανε σε ευχαριστώ που μου ανέφερες το σπουδαίο αίτημα των Τεμπών από την πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε. Γνωρίζαμε ελάχιστα. Το δυστύχημα, τις διαμαρτυρίες. Δεν γνωρίζαμε όλα τα υπόλοιπα».

Στη συνέχεια μίλησαν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας, οι οποίοι ταξίδεψαν στο Στρασβούργο για να μεταφέρουν την προσωπική τους μαρτυρία. «Δεν έχουμε απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Δεν έχουμε σωστή ανακριτική διαδικασία. Είμαστε στο κενό. Είναι λυπηρό να ψάχνεις να βρεις Δικαιοσύνη για ένα έγκλημα που έγινε στη χώρα σου, εκτός της χώρας σου» είπε η Μαρία Καρυστιανού, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, από την πλευρά τους ο Παύλος Ασλανίδης και ο Θεόδωρος Ελευθεριάδης κατέθεσαν το δικό τους βίωμα και ζήτησαν από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να σταθούν στο πλευρό των οικογενειών.

Ο Παύλος Ασλανίδης είπε: «Ο γιος μου ο Δημήτρης κάηκε ζωντανός στο έγκλημα των Τεμπών. Αντί να αποδοθεί Δικαιοσύνη το ελληνικό κράτος έσπευσε να εξαφανίσει τα στοιχεία. Στις 10/4/2023, μόλις 40 μέρες μετά την τραγωδία, ο εφέτης ανακριτής διέταξε την καταστροφή όλων των δειγμάτων. Βιολογικών, ακόμα και οστών. Χωρίς δικαιολογία».

Τέλος ο Θοδωρής Ελευθεριάδης είπε: «Βρίσκομαι σήμερα εδώ στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας για να τιμήσω τη μνήμη των 57 ανθρώπων του εγκλήματος των Τεμπών και να διεκδικήσω όσα η πολιτική ηγεσία της χώρας μου μου αρνείται. Δικαιοσύνη, διαφάνεια και σεβασμό στους νεκρούς μας».

Η εκδήλωση έκλεισε με τη δέσμευση του Κινήματος Δημοκρατίας να συνεχίσει, εντός και εκτός Ελλάδας, τον αγώνα για απονομή δικαιοσύνης, διαφάνεια και πραγματική λογοδοσία για το έγκλημα των Τεμπών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

