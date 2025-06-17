Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζονται οι προσομοιώσεις της αυριανής μαραθώνιας συνεδρίασης στην Ολομέλεια, καθώς η πρωτοφανής για τα κοινοβουλευτικά χρονικά ψηφοφορία με 14 κάλπες προκαλεί «πονοκέφαλο» στις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι από νωρίς το πρωί μεταφέρθηκαν στην αίθουσα της Ολομέλειας οι 14 κάλπες που τοποθετήθηκαν περιμετρικά, ξεκινώντας από τα υπουργικά έδρανα και καταλήγουν στα έδρανα των κυβερνητικών αξιωματούχων πάνω σε μεγάλα ξύλινα τραπέζια από το εντευκτήριο, προκειμένου να σταθούν στο κατάλληλο ύψος.

Εντός της ημέρας, οι 297 βουλευτές θα πάρουν στα χέρια τους τα ψηφοδέλτια – 14 για τα πολιτικά πρόσωπα και 14 λευκά – τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να ομαδοποιούνται σε αίθουσα του πρώτο ορόφου του κοινοβουλίου.

Το κάθε ψηφοδέλτιο θα αναγράφει το όνομα του πολιτικού προσώπου, ενώ από τη Βουλή έχει υπάρξει η φροντίδα ώστε να χωρούν όλες οι προτάσεις στην πρώτη σελίδα.

Η ψήφος θα είναι “ΝΑΙ, “ΟΧΙ”, “ΠΑΡΩΝ”. Υπενθυμίζεται πως τα ψηφοδέλτια ανέρχονται συνολικά σε 4.200 ενώ σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές έχει τυπωθεί ένας επιπλέον αριθμός, περίπου 40% του αρχικού μεγέθους.

Πρόκειται πάντως για μια χρονοβόρα διαδικασία καθώς μόνο η ψήφιση αναμένεται να διαρκέσει περισσότερες από 2,5 ώρες με την καταμέτρηση να χρειάζεται τουλάχιστον επιπλέον δύο. Μάλιστα βάσει κοινοβουλευτικών υπολογισμών η ψηφοφορία θα ξεκινήσει λίγο μετά τις 21.00, κάτι που συνεπάγεται πως το αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Πηγή: skai.gr

