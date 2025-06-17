Μητσοτάκης στην εφ. Les Échos: Επιδιώκουμε η τεχνολογία και η καινοτομία να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία

Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η Ελλάδα στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας καθώς και στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια αναφορικά με τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της χώρας αναφέρεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα στη γαλλική οικονομική εφημερίδα Les Échos.

Στο εισαγωγικό σημείωμα της συνέντευξης, η γαλλική εφημερίδα υπογραμμίζει ότι από την πρώτη του εκλογή το 2019, ο Έλληνας πρωθυπουργός εργάζεται εντατικά για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, επισημαίνοντας πως έχουν, μεταξύ άλλων, ψηφιοποιηθεί μεγάλος αριθμός δημόσιων υπηρεσιών μέσω της πλατφόρμας Gov.gr. Σημειώνει επίσης ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να καταστεί η Ελλάδα η επόμενη "start-up nation" και επιθυμεί οι εν λόγω τομείς να συνεισφέρουν, μακροπρόθεσμα, έως και στο 10% του ελληνικού ΑΕΠ.

Αναλυτικότερα, απαντώντας στο ερώτημα πού βρίσκεται σήμερα το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων ο πρωθυπουργός αναφέρει τα εξής:

«Η ανάπτυξη του οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) υπήρξε εντυπωσιακή τα τελευταία χρόνια. Διαθέτουμε πληθώρα ταλέντων, τα δημόσια πανεπιστήμια στη χώρα εξακολουθούν να εκπαιδεύουν εξαιρετικούς μηχανικούς και παράλληλα, προσελκύουμε εκ νέου ταλέντα που είχαν φύγει στο εξωτερικό. Σήμερα, έχουμε περισσότερες επιστροφές παρά αναχωρήσεις. Επιδιώκουμε, λοιπόν, να διαφοροποιήσουμε την ελληνική οικονομία πέραν του τουρισμού και ελπίζω πως η τεχνολογία και οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) γενικότερα, θα διαδραματίσουν ένα πιο σημαντικό ρόλο.

Πέρα από τις νεοφυείς επιχειρήσεις, έχουμε κατορθώσει να προσελκύσουμε σημαντικές επενδύσεις και σε υποδομές Κέντρων Δεδομένων. Όλοι οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς είναι ήδη παρόντες. Διαθέτουμε πληθώρα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γεγονός που διευκολύνει την παροχή πιο οικονομικής ενέργειας σε αυτά τα Κέντρα Δεδομένων. Σημαντικό μέρος του ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνεται στην τεχνολογία και οι μεγάλοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι έχουν δεσμευτεί να διπλασιάσουν τις επενδύσεις τους στην Ελλάδα, καθώς αναγνωρίζουν το ισχυρό δυναμικό της χώρας. Θεωρώ, επίσης, ότι -στη νέα γεωγραφία των Κέντρων Δεδομένων αλλά και σε ό,τι αφορά την συνδεσιμότητα των δεδομένων- η Ελλάδα οφείλει να αξιοποιήσει τη γεωγραφική της θέση».

Ερωτηθείς στη συνέχεια αν ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μία πραγματικότητα στην Ελλάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει:

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει υιοθετηθεί πλήρως. Η πρώτη μας απόφαση μετά την εκλογή μας, πριν από έξι χρόνια, ήταν η ίδρυση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έκτοτε έχουμε ψηφιοποιήσει πολλές δημόσιες υπηρεσίες και συνεχίζουμε να προσθέτουμε νέες. Η ψηφιακή πλατφόρμα GOV.GR πραγματοποίησε πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές το 2023 και ο αριθμός αυτός αυξάνεται διαρκώς. Θυμάμαι ότι το 2013-2014, όταν ήμουν υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συνειδητοποίησα πως ο καθένας εργαζόταν απομονωμένα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η διασφάλιση διαλειτουργικότητας για το σύνολο των δεδομένων. Ξεκινήσαμε, λοιπόν, αυτό το έργο και γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη. Σήμερα, το GOV.GR είναι η δεύτερη πιο δημοφιλής πλατφόρμα στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιωτικές».

Τέλος ερωτώμενος για το ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η Ελλάδα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης ο πρωθυπουργός αναφέρει:

«Πιστεύω ότι έχουμε ρόλο να διαδραματίσουμε στην Ευρώπη ως προς την διαμόρφωση του νέου τοπίου της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η εν λόγω τεχνολογία μάς προσφέρει μία ευκαιρία να προηγηθούμε: είμαστε μία χώρα μεσαίου μεγέθους, γεγονός που μας διευκολύνει στη συγκεντρωτική διαχείριση έργων. Η κυβέρνησή μας κατανοεί και δεσμεύεται σε ό,τι αφορά τον τομέα της τεχνολογίας. Σε κάθε περίπτωση, θέλουμε να αποτελέσουμε ηγετική δύναμη όσον αφορά στην καινοτομία στην Τεχνητή Νοημοσύνη στη δημόσια διοίκηση και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ανάπτυξη εφαρμογών που θα απλοποιήσουν τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών.

Ήδη διαθέτουμε πολύ ενδιαφέροντα projects που έχουν σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Για παράδειγμα, διαθέτουμε σύστημα Κτηματολογίου που υποστηρίζεται από Τεχνητή Νοημοσύνη και μόλις χθες [σ.σ. 3 Ιουνίου] ανακοινώσαμε ένα νέο project: τον Προσωπικό Αριθμό. Προηγουμένως, υπήρχαν τέσσερις διαφορετικοί αριθμοί: αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.). Στόχος μας είναι να απλοποιήσουμε όλο αυτό το σύστημα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

