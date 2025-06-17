Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, με βάση τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει, καταθέτει εκ νέου την επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την πραγματική πηγή της παράνομης χρηματοδότησης του επικοινωνιακού βραχίονα της ΝΔ, της «Ομάδας Αλήθειας» και κομματικών στελεχών της, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όπως σημειώνεται, «τα ερωτήματα αυξάνονται μετά και από τις πρόσφατες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις της εφημερίδας "Δημοκρατία", σύμφωνα με τις οποίες το διάστημα κατά το οποίο οργανώθηκε πιο μεθοδικά η "Ομάδα Αλήθειας" από τους ιδρυτές της, δηλαδή το διάστημα 2015-2016, αυτοί ήταν μισθωτοί υπάλληλοι της ΝΔ».

Σύμφωνα, δε, με δημοσίευμα του ιστοτόπου «in.gr», συγκεκριμένοι εργαζόμενοι που μισθοδοτούνταν από τη ΝΔ στη συνέχεια εντάχθηκαν στη μισθοδοσία της εταιρείας «Blue Skies», ενώ παράλληλα φέρεται να τελούν καθήκοντα επαγγελματικών κομματικών στελεχών, συνεχίζει η ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι «ενώ έχει παρέλθει ένα μήνας από την κατάθεση της Επίκαιρης Ερώτησης του Σωκράτη Φάμελλου (12.5.2025), ο κ. Μητσοτάκης αποφεύγει να έρθει στη Βουλή για να λογοδοτήσει».

«Οι αποκαλύψεις έχουν λάβει τη μορφή χιονοστιβάδας και τα ερωτήματα για το αν υπάρχει "τριγωνική σχέση" μεταξύ ιδιωτικών εταιρειών, του κυβερνώντος κόμματος και κρατικών φορέων ή δημόσιων οργανισμών παραμένουν και ενισχύονται. Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να μην αποκαλυφθεί πώς χρηματοδοτούνται οι μηχανισμοί προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων από τη Ν.Δ. είναι ξεκάθαρη και προκλητική και θα πέσει στο κενό», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Γιατί η κοινωνία και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαιτούν να χυθεί άπλετο φως σε αυτήν τη σκοτεινή υπόθεση, που σχετίζεται με παραβίαση της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Είναι θέμα δημοκρατίας, προάσπισης της διαφάνειας, της νομιμότητας και του Κράτους Δικαίου», καταλήγει.

Ακολουθεί αναλυτικά η επίκαιρη ερώτηση:

«Αθήνα, 17 Ιουνίου 2025

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Πρωθυπουργό

Θέμα: "Ποια είναι η πραγματική πηγή της παράνομης χρηματοδότησης του επικοινωνιακού βραχίονα της ΝΔ, της Ομάδας Αλήθειας και κομματικών στελεχών της;"

Την Τρίτη 11 Απριλίου, στο δημοσίευμα του ενημερωτικού ιστοτόπου inside story καταγράφεται, μετά από δημοσιογραφική έρευνα, ότι η εταιρεία «Blue Skies Μονοπρόσωπη Α.Ε.», το 2018 και το 2019 προσέλαβε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και άτομα φίλα προσκείμενα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με γνώση της επικοινωνίας και των social media.

Μεταξύ των εργαζομένων της Blue Skies αναφέρονται οι δημιουργοί και βασικοί πυλώνες της «Ομάδας Αλήθειας», της πλατφόρμας που έχει εξελιχθεί σε κομβικό όργανο προώθησης της κυβερνητικής γραμμής και στοχοποίησης των πολιτικών της αντιπάλων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η εταιρεία Blue Skies και ο όμιλος V+O με τον όποιο αυτή συνδέονταν μέχρι πρόσφατα, έχουν κατά το παρελθόν συνάψει δημόσιες συμβάσεις με φορείς της δημόσιας διοίκησης και το κόμμα της ΝΔ.

Λίγες μέρες αργότερα, σε δημοσίευμα της εφημερίδας Documento αναφέρεται ότι μεταξύ των εργαζομένων που απασχολήθηκαν στην εταιρεία Blue Skies φέρονται να είναι νυν υπουργοί, σύμβουλοι του πρωθυπουργού, στελέχη κρατικών φορέων και του κομματικού μηχανισμού. Ωστόσο, το ερώτημα είναι -σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα- «γιατί κανένας από αυτούς τους εργαζόμενους - στελέχη δεν αναφέρει στο βιογραφικό του τη σχέση με την εταιρεία».

Στον απόηχο των αποκαλύψεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξη του στις 26.4.2025 παραδέχθηκε ότι τόσο ο αναπληρωτής Υπουργός κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης όσο και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κυρία Μιχαηλίδου έχουν εργαστεί στην εταιρεία Blue Skies. Στις 23.4.2025, σε σχετική ερώτηση απαντήσατε κ. Πρωθυπουργέ ότι: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ομάδα Αλήθειας και οι άνθρωποι που τη στελεχώνουν είναι πολύ κοντά στην ΝΔ, ιδεολογικά και κομματικά» .

Τα ίδια επιβεβαίωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στις 29.4.2025, αναφερόμενος στην «Ομάδα Αλήθειας» απαντώντας σε σχετική ερώτηση : «Αν με ρωτάτε αν υπάρχει επικοινωνία, προφανώς και υπάρχει επικοινωνία και στηρίζω κάθε άνθρωπο ο οποίος κάνει καλά μια δουλειά».

Στις 30.4.2025 ο αντιπρόεδρος του κόμματος κ. Γεωργιάδης είπε στην Ολομέλεια : «Να λέτε, πώς το κάνατε στη Νέα Δημοκρατία και φτιάξατε μια τόσο επιτυχημένη ιστοσελίδα που καταφέρνει να κάνει τόσα εκατομμύρια προβολές κάθε μέρα και να ασχολείται όλη η Ελλάδα με αυτά που ανεβάζει η Ομάδα Αλήθειας. Είναι πηγή επιτυχίας η Ομάδα Αλήθειας και όχι ζημίας και, προφανώς, δεν έχει χρήματα του ελληνικού λαού» .

Τα ερωτήματα αυξάνονται μετά και από τις πρόσφατες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις της εφημερίδας ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σύμφωνα με τις οποίες το διάστημα κατά το οποίο οργανώθηκε πιο μεθοδικά η «Ομάδα Αλήθειας» από τους ιδρυτές της, δηλαδή το διάστημα 2015-2016, αυτοί ήταν μισθωτοί υπάλληλοι της Ν.Δ.. Σύμφωνα δε με δημοσίευμα του ιστοτόπου in.gr συγκεκριμένοι εργαζόμενοι που μισθοδοτούνταν από τη ΝΔ στη συνέχεια εντάχθηκαν στην μισθοδοσία της εταιρείας Blue Skies, ενώ παράλληλα φέρεται να τελούν καθήκοντα επαγγελματικών κομματικών στελεχών.

Έχει παρέλθει ένα μήνας από την κατάθεση της επίκαιρης ερώτησής μου (12.5.2025) για το ζήτημα της χρηματοδότησης του επικοινωνιακού βραχίονα της ΝΔ και ακόμη δεν έχετε απαντήσει.

Οι αποκαλύψεις έχουν την μορφή χιονοστιβάδας και όσο κι αν προσπαθείτε να τις υποβαθμίσετε , τα ερωτήματα για το αν υπάρχει «τριγωνική σχέση» μεταξύ ιδιωτικών εταιρειών, του κυβερνώντος κόμματος της ΝΔ και κρατικών φορέων ή δημόσιων οργανισμών παραμένουν και ενισχύονται.

Η προσπάθεια σας να κρυφτεί η αλήθεια και να μην αποκαλυφθεί πως χρηματοδοτούνται οι μηχανισμοί προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων εκ μέρους της ΝΔ είναι ξεκάθαρη και προκλητική και θα πέσει στο κενό, γιατί η κοινωνία και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαιτούν να χυθεί άπλετο φως σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση που σχετίζεται με παραβίαση της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Είναι θέμα δημοκρατίας, προάσπισης της διαφάνειας, της νομιμότητας και του κράτους Δικαίου.

Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται ο κ. Πρωθυπουργός:

1. Ποιος χρηματοδοτεί επικοινωνιακούς μηχανισμούς όπως η Ομάδα Αλήθειας και λογαριασμούς στο διαδίκτυο, ακόμα και τους ανώνυμους, ώστε να στοχοποιούν τους πολιτικούς αντιπάλους της ΝΔ; Πόσα και ποια κομματικά στελέχη και διαχειριστές λογαριασμών κοινωνικών δικτύων το ίδιο χρονικό διάστημα που παρείχαν τις υπηρεσίες τους στο κόμμα της ΝΔ παράλληλα ήταν ή είναι και εργαζόμενοι της εταιρείας Blue Skies AE;

2. Πώς διασφαλίζεται η νομιμότητα όταν κομματικά στελέχη και επικοινωνιακοί μηχανισμοί κομμάτων φέρονται να υποστηρίζονται οικονομικά κατά παράβαση του νόμου περί χρηματοδότησης των κομμάτων από ιδιωτικές και δημόσιες χρηματοδοτήσεις και πως διασφαλίζεται ότι δεν υπήρξε διασπάθιση δημόσιου χρήματος;

Ο Ερωτών

Σωκράτης Φάμελλος

Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

