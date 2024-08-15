«Την ημέρα που ενώνει τους Έλληνες, την ημέρα της Παναγίας, της μάνας στην οποία προστρέχει για βοήθεια ο αδύναμος, βρήκε ο πρωθυπουργός για μία από τις πιο διχαστικές και προκλητικές δηλώσεις της θητείας του: '"Οι λίγοι που επλήγησαν…"», αναφέρει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολιάζει: «100+ καμένα σπίτια, 100.000+ καμένα στρέμματα, 40 χιλιόμετρα καταστροφής. Ποιο είναι το "πολύ" για τον πρωθυπουργό, αν αυτό είναι το "λίγο; Και στα Τέμπη "λίγοι". Και στην Εύβοια "λίγοι". Και στον Έβρο, και στην Αττική ξανά… Και τα περισσότερα καμένα στρέμματα στην Ιστορία της χώρας επί των ημερών του πάλι "λίγα"».

Προσθέτει ότι «ο πρωθυπουργός, ακόμη και ανήμερα του εορτασμού της Παναγίας, εργαλειοποιεί τα πάντα, αδυνατώντας να κατανοήσει το αυτονόητο: ότι οι εικόνες της καταστροφής σε μία ανοχύρωτη πρωτεύουσα δεν είναι ζήτημα λίγων ή πολλών. Είναι πληγή για ολόκληρο τον ελληνικό λαό, που δεν μπορεί πλέον να νιώθει ασφάλεια ούτε στο σπίτι του».

Την ημέρα που ενώνει τους Έλληνες, την ημέρα της Παναγίας, της μάνας στην οποία προστρέχει για βοήθεια ο αδύναμος, βρήκε ο Πρωθυπουργός για μία από τις πιο διχαστικές και προκλητικές δηλώσεις της θητείας του: «Οι λίγοι που επλήγησαν…».



