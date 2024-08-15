Ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Άγκυρα διαψεύδει ότι η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Ελλάδα στρέφεται κατά της Τουρκίας

Ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, Τζεφ Φλέικ, αρνήθηκε τους ισχυρισμούς που εκφράζονται στην Τουρκία από μερίδα πολιτικών αναλυτών και μέσα ενημέρωσης περί ενίσχυσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ελλάδα με πρόθεση να στραφούν οι ΗΠΑ κατά της Τουρκίας.

Σημείωσε ότι έχουν γίνει κάποιες στρατιωτικές ενισχύσεις στην Ελλάδα για την υποστήριξη της Ουκρανίας, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς ότι οι ΗΠΑ ευνοούν την Ελλάδα έναντι της Τουρκίας και ότι ενισχύονται για να επιτεθούν στην Τουρκία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρέσβης αναφέρθηκε και στην πώληση στην Τουρκία μαχητικών αεροσκαφών F-16, επιβεβαιώνοντας ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις του Κογκρέσου για την πώληση, ωστόσο σημείωσε ότι συνεχίζονται ακόμη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Τουρκίας, της Lockheed Martin και άλλων προμηθευτών για τον καθορισμό λεπτομερειών όπως η συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα παραγωγής και οι προδιαγραφές παράδοσης.

Ο Τζεφ Φλέικ εξήγησε ότι η τρέχουσα συμφωνία περιλαμβάνει την αγορά «40 νέων και 79 αναβαθμισμένων F-16» και ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για την οριστικοποίηση αυτών των θεμάτων.

Όσον αφορά το πρόγραμμα των μαχητικών F-35, από το οποίο αποβλήθηκε η Τουρκία, ο Αμερικανός πρεσβευτής επανέλαβε ότι η Ουάσιγκτον «θέλει η Τουρκία να είναι σε θέση να αγοράσει και πάλι F-35», ενώ τόνισε ότι «πρέπει πρώτα να επιλυθεί το θέμα των S-400» για να συμβεί αυτό.

«Ελπίζουμε ότι θα διεξαχθούν σοβαρές συνομιλίες και αν αυτές οι συνομιλίες αποφέρουν αποτελέσματα, μπορούμε να μιλήσουμε ξανά για τα F-35» κατέληξε ο Τζεφ Φλέικ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.