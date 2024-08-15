Στη διαβεβαίωση ότι η Πολιτεία θα κινηθεί τάχιστα για να αποζημιώσει όσους επλήγησαν από τη φωτιά που ξέσπασε την περασμένη Κυριακή στη βορειοανατολική Αττική ρποχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από τα Χανιά όπου βρίσκεται για τη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου.

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Στερνών Χανίων.

Η δήλωση του πρωθυπουργού:

«Γιορτάζουμε σήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, πιστοί στις παραδόσεις μας. Ο Δεκαπενταύγουστος είναι μια σημαντική γιορτή της Ορθοδοξίας, δίνει σε όλους μας ελπίδα και δύναμη να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες δυσκολίες. Ο Δεκαπενταύγουστος είναι ταυτόχρονα βέβαια και η ημέρα που γιορτάζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις μας, τις οποίες φροντίζουμε διαρκώς να ενισχύουμε, πράγμα απαραίτητο στους ταραγμένους καιρούς στους οποίους ζούμε.

Με την ευκαιρία αυτής της μεγάλης γιορτής, θέλω να ευχαριστήσω και πάλι όλα τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού, αλλά και όλους τους εθελοντές μας που έδωσαν τις τελευταίες μέρες πολύ δύσκολες μάχες με τις φλόγες στην Αττική και να διαβεβαιώσω τους ευτυχώς λίγους συμπολίτες μας οι οποίοι επλήγησαν από την πυρκαγιά ότι η Πολιτεία θα φροντίσει να κινηθεί τάχιστα ώστε να τους αποζημιώσει.

Ο Δεκαπενταύγουστος, όπως κάθε μεγάλη θρησκευτική γιορτή, θα πρέπει να είναι μια στιγμή περισυλλογής και αυτογνωσίας και αναγνώρισης ότι ο τόπος προχωράει μπροστά μόνο μέσα από την ενότητα και αντιπαλεύοντας την πόλωση και την τοξικότητα, η οποία δυστυχώς δεν έκανε καλό στον τόπο μας τα τελευταία χρόνια.

Ελπίζω οι στιγμές αυτές περισυλλογής με τον τρόπο τους να μας κάνουν όλους μας να αναλογιστούμε πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και πώς ενωμένοι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά για να αντιμετωπίσουμε και πάλι επιτυχημένα τις μεγάλες δυσκολίες τις οποίες βλέπουμε να έρχονται στο μέλλον.

Με την ευκαιρία αυτή και πάλι να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες απανταχού της γης».

