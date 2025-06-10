Του Γιάννη Ανυφαντή

Αλλαγές στο κοινοβουλευτικό τοπίο προκαλεί η απόφαση του Εκλογοδικείου, βάσει της οποίας εκπίπτουν του βουλευτικού αξιώματος τρεις εκλεγμένοι εκπρόσωποι του κόμματος «Σπαρτιάτες».

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένουν από τη Βουλή την κοινοποίηση της απόφασης του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι αλλαγές στην οργάνωση και στη λειτουργία της Βουλής.

Βέβαιη θα πρέπει να θεωρείται πάντως η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σπαρτιατών -με τις θέσεις των κ.κ. Στίγκα, Δημητριάδη, Ζερβέα να παραμένουν κενές-, η οποία διαθέτει σήμερα 5 βουλευτές, μετά από τις διαδοχικές αποχωρήσεις βουλευτών. Αυτό συνεπάγεται τη μείωση των κοινοβουλευτικών ομάδων από 9 σε 8, ενώ την ίδια ώρα οι ανεξάρτητοι βουλευτές θα αυξηθούν σε 25, καθώς θα προστεθούν οι εναπομείναντες Σπαρτιάτες, δηλαδή οι Θανάσης Χαλκιάς και Γιάννης Κόντης.

Σε ό,τι αφορά τη βουλευτική αποζημίωση των τριών βουλευτών, δεν υποχρεούνται να την επιστρέψουν, καθώς θεωρείται πως από τη στιγμή που εξελέγησαν έως την ημέρα που εξέπεσαν του αξιώματός τους, επιτέλεσαν κανονικά τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα.

Ερωτηματικό οι πλειοψηφίες

Διαφορετικές ερμηνείες πάντως προκαλεί η μείωση του όλου αριθμού των βουλευτών σε ό,τι αφορά τις νέες πλειοψηφίες που διαμορφώνονται για την κατάθεση προτάσεων, τη λήψη αποφάσεων ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Ανώτατες κοινοβουλευτικές πηγές υποστηρίζουν πως η πλειοψηφία των 151 μειώνεται πλέον στους 149 βουλευτές, καθώς συμπαρασύρεται από την ανάλογη μείωση των βουλευτών (297 από 300). Ωστόσο, το άρθρο 74 του Κανονισμού της Βουλής δίνει μια διαφορετική ερμηνεία, κατηγοριοποιώντας τις πλειοψηφίες, σε εκείνες που ορίζονται με βάση το συνολικό αριθμό των βουλευτών (297) και σε εκείνες που υπολογίζονται με βάση το συνολικό αριθμό των εδρών της Βουλής (που παραμένουν 300).

Ειδικότερα, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 74 για τις πλειοψηφίες αναφέρουν:

1. Όπου το Σύνταγμα ή ο Κανονισμός ορίζουν ποσοστό Βουλευτών, είτε για την υποβολή αίτησης ή πρότασης είτε για τη λήψη απόφασης είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, το ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση τον συνολικό αριθμό των Βουλευτών της Ολομέλειας ή του Τμήματος διακοπής των εργασιών της Βουλής και παραλείπεται το κλάσμα με την επιφύλαξη αντίθετης διάταξης του Συντάγματος ή του Κανονισμού.

2. Όπου το Σύνταγμα ή ο Κανονισμός απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των Βουλευτών για τη λήψη απόφασης, η πλειοψηφία αυτή υπολογίζεται με βάση τον συνολικό αριθμό των εδρών της Βουλής.

Σε αυτή την περίπτωση, και αν επικρατήσει η παραπάνω άποψη, τότε η απόλυτη πλειοψηφία θα παραμένει στους 151, παρότι το σύνολο θα έχει μειωθεί στους 297 βουλευτές.



