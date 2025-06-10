Δένδιας για τα 81 έτη από τη σφαγή του Διστόμου: «Δεν λησμονείται, δεν παραγράφεται»

«Η σφαγή αμάχων, μεταξύ των οποίων βρέφη και γυναίκες, δεν λησμονείται και δεν παραγράφεται. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το δίκαιο αίτημα για την καταβολή των γερμανικών αποζημιώσεων, ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων». Με αυτά τα λόγια, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τίμησε την 81η επέτειο από τη Σφαγή του Διστόμου, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Σφαγή του Διστόμου, που διαπράχθηκε από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής στις 10 Ιουνίου 1944, αποτελεί μία από τις φρικιαστικότερες σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Μέσα σε λίγες ώρες εκτελέστηκαν 218 άμαχοι – μεταξύ τους μικρά παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι – ως αντίποινα για επίθεση ανταρτών στην περιοχή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Δένδια:

«81 χρόνια από τη Σφαγή του Διστόμου, ενός από τα πλέον φρικτά εγκλήματα των ναζιστικών στρατευμάτων κατοχής κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η σφαγή αμάχων, μεταξύ των οποίων βρέφη και γυναίκες, δεν λησμονείται και δεν παραγράφεται.

Η Ελλάδα δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το δίκαιο αίτημα για την καταβολή των γερμανικών αποζημιώσεων, ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων».

