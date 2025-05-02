Αλλάζει συνολικά η πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας και η αξιολόγηση των υπηρετούντων στο Σώμα, με τη χρήση νέων ψυχομετρικών εργαλείων και ειδικότερα ενός καινοτόμου τέτοιου εργαλείου, αντίστοιχου του οποίου χρησιμοποιούν οι Ένοπλες Δυνάμεις, αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Το νέο ψυχομετρικό εργαλείο που έχει στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ. αποτελεί την επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση, μετά την ψήφιση του νόμου για την αναδιάρθρωση του Αρχηγείου και σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοΐδη, θα συμβάλλει καθοριστικά στη φάση της εισαγωγής υποψηφίων στις Σχολές Αστυνομίας, αλλά και στην τακτική αξιολόγηση της καταλληλότητας των αστυνομικών να έχουν όπλο και στη γενικότερη υποστήριξη επαγγελματιών που έχουν καθημερινή έκθεση σε δύσκολα και, σε αρκετές περιπτώσεις, ειδεχθή περιστατικά.

Για την επιλογή του συγκεκριμένου ψυχομετρικού εργαλείου, αναφέρει ο υπουργός, έχουν αξιοποιηθεί όλες οι διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές από άλλες αστυνομικές υπηρεσίες και οι βασικές καινοτομίες του είναι η ηλεκτρονική διαχείριση και η ταχεία επεξεργασία δεδομένων, καθώς και η ενσωμάτωση ενός συνδυασμού γνωστικών και προσωπικών δεικτών του υποψηφίου για την σφαιρική και αντικειμενική αξιολόγηση του.

Αναλυτικά στην ανάρτηση του ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρει:

«Καλημέρα,

Σήμερα θα σας μιλήσω για το νέο ψυχομετρικό εργαλείο που έχει στα χέρια της η Ελληνική Αστυνομία.

Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού είναι μια κρίσιμη παράμετρος για την απόδοση και την αποτελεσματικότητα ενός φορέα ή μιας υπηρεσίας. Στην περίπτωση των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως είναι η Ελληνική Αστυνομία, αυτή η παράμετρος είναι ακόμη σημαντικότερη.

Μετά την ψήφιση του νόμου για την αναδιοργάνωση του Αρχηγείου, των κεντρικών υπηρεσιών και της Αστυνομικής Ακαδημίας, η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση που προωθούμε είναι η συνολική αλλαγή της πολιτικής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, με έμφαση στην αξιολόγηση και στη βέλτιστη αξιοποίηση του προσωπικού.

Η αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού προϋποθέτει και βασίζεται σε σύγχρονα εργαλεία, μεταξύ αυτών και ψυχομετρικά. Εργαλεία, που, στην περίπτωση της Αστυνομίας, αξιοποιούνται για την επιλογή προσωπικού, στη φάση της εισαγωγής στις Σχολές, για την τακτική αξιολόγηση της καταλληλότητας των αστυνομικών να έχουν όπλο και για τη γενικότερη υποστήριξη επαγγελματιών που έχουν καθημερινή έκθεση σε δύσκολα και, σε αρκετές περιπτώσεις, ειδεχθή περιστατικά.

Χρειαζόμαστε, λοιπόν, μεθοδολογίες και μέσα που στηρίζονται στην επιστημονική γνώση, αλλά και στην εγκυρότητα της προηγούμενης δοκιμής, που ενισχύει σημαντικά την αξιοπιστία ενός εργαλείου.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να μοιραστώ μαζί σας τη χρήση, από την Ελληνική Αστυνομία, ενός νέου, σύγχρονου και καινοτόμου ψυχομετρικού εργαλείου, που βασίζεται στην παραμετροποίηση ενός αντίστοιχου εργαλείου που χρησιμοποιούν οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας. Αυτό θα ενισχύσει καταλυτικά την αντικειμενική και αξιοκρατική αξιολόγηση του προσωπικού.

Για την παραμετροποίηση του έχουν αξιοποιηθεί όλες οι διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές για τον σχεδιασμό και αξιοποίηση αντίστοιχων εργαλείων από αστυνομικές υπηρεσίες.

Οι βασικές καινοτομίες του είναι:

• η ηλεκτρονική διαχείριση και η ταχεία επεξεργασία δεδομένων, αξιοποιώντας όλες τις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, οι οποίες επιτρέπουν την άμεση ανάλυση και αποτύπωση των αποτελεσμάτων σε μορφή εξατομικευμένου προφίλ

• η ενσωμάτωση ενός συνδυασμού γνωστικών και προσωπικών δεικτών, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα ολοκληρωμένης, σφαιρικής και αντικειμενικής αξιολόγησης του υποψηφίου.

Ένα σημαντικό βήμα που δείχνει έμπρακτα την πρόθεση μας να στηρίζουμε το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, με απώτερο στόχο την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών. Το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν και άλλες πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση τόσο με νέα εργαλεία, όσο και με μια συνολική πολιτική αξιοποίησης του». ανθρώπινου δυναμικού».

