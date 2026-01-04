Σοβαρό πρόβλημα στο FIR Αθηνών καταγράφεται από τις 10:25 καθιστώντας αδύνατες κάποιες από τις αφίξεις και αναχωρήσεις τόσο από το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας όσο και από τα περιφερειακά αεροδρόμια.

Το πρόβλημα φαίνεται ότι έχει να κάνει με τα κεντρικά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας κάτω από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Το τεχνικό ζήτημα επηρεάζει όλες τις πτήσεις προς και από την Ελλάδα. Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Από τις 10.25 σταμάτησαν όλες οι απογειώσεις από όλα τα αεροδρόμια της χώρας.

Πτήσεις από Δουβλίνο, Βαρκελώνη και Παρίσι διατάχθηκαν να επιστρέψουν στα αεροδρόμια από τα οποία απογειώθηκαν.

Πτήσεις από Κοπεγχάγη και Μάλτα ματαιώθηκαν. Όλες οι άλλες αφίξεις στο Βενιζέλος βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής.

Το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης έκλεισε εντελώς.

Η ΥΠΑ σε συνεργασία με την Cosmote επιδιώκουν να βρουν το πρόβλημα και να αποκαταστήσουν το δυνατόν συντομότερα την ομαλή λειτουργία του συστήματος, ενώ αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από την ΥΠΑ.

Ο πρόεδρος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας ανέφερε στον ΣΚΑΪ ότι χάθηκαν οι συχνότητες και δεν μπορεί να υπάρξει επικοινωνία με τα αεροπλάνα.

Πρόσθεσε ότι προς το παρόν η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχτεί νέες πτήσεις.

Πηγή: skai.gr

