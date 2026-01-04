Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί τη Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου και ώρα 1:30 μ.μ., με τον Υπουργό Εξωτερικών του Βασιλείου του Μπαχρέιν, Αμπντουλατίφ μπιν Ρασίντ Αλζαγιάνι (Abdullatif bin Rashid Alzayani), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Μετά τις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών, θα ακολουθήσουν, στις 3:30 μ.μ., δηλώσεις των δύο Υπουργών προς τον Τύπο.

Πηγή: skai.gr

