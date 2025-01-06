Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε το Κιλκίς για τον εορτασμό των Θεοφανίων. Η κυρία Σακελλαροπούλου παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος και στη συνέχεια μετέβη στη λίμνη Δοϊράνη για την τελετή Αγιασμού των Υδάτων.

Στη δήλωσή της, η Πρόεδρος ανέφερε:

«Γιορτάζουμε σήμερα τη βάφτιση του Χριστού, μια περίλαμπρη γιορτή που ο βαθύς συμβολισμός της προμηνύει και υπόσχεται πνευματική και ηθική αναγέννηση. Από το ακριτικό Κιλκίς, εύχομαι το φως της αγάπης και της ειρήνης να διαλύσει τα σκότη που απειλούν την ανθρωπότητα και να αγγίξει τις καρδιές όλων μας. Χρόνια πολλά και καλή φώτιση!»



